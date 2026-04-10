10 апреля, 11:38
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 23-го тура УПЛ 2025/2026

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • 23 тур чемпионата Украины пройдет с 10 по 13 апреля.
  • В центральной игре уикенда ЛНЗ будет принимать Шахтер.

В Украинской Премьер-лиге близится к завершению сезон 2025 –2026. На этой неделе состоится 23 тур, который растянется на четыре дня.

Главную игру уикенда вынесли аж на понедельник. В Черкассах встретятся лидеры турнирной таблицы и борцы за чемпионство ЛНЗ и Шахтер, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 23-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Команды имеют поровну очков, но перед туром ЛНЗ идет впереди из-за преимущества в личной встрече первого круга (4:1). Тем не менее у Шахтера еще есть матч в запасе.

Также горячим обещает стать сражение в Житомире, где Металлист 1925 будет принимать Динамо. Что же касается собственно житомирской команды, то Полесье отправится на матч против Полтавы.

Календарь 23-го тура УПЛ 2025/2026

  • 10 апреля, 13:00. Полтава – Полесье
  • 10 апреля, 18:00. Рух – Колос
  • 11 апреля, 13:00. Карпаты – Александрия
  • 11 апреля, 15:30. Металлист 1925 – Динамо
  • 11 апреля, 18:00. Верес – Оболонь
  • 12 апреля, 13:00. Кудривка – Кривбасс
  • 12 апреля, 15:30. Заря – Эпицентр
  • 13 апреля, 13:00. ЛНЗ – Шахтер

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 11:00 10.04.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50
2. Шахтер 21 15 5 1 51 – 12 50
3. Полесье 22 13 4 5 37 – 15 43
4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41
5. Металлист 1925 21 9 8 4 24 – 13 35
6. Кривбасс 22 9 7 6 33 – 31 34
7. Колосс 22 8 9 5 20 – 20 33
8. Заря 21 7 8 6 30 – 27 29
9. Карпаты 22 7 8 7 30 – 26 29
10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23
11. Эпицентр 22 7 2 13 26 – 35 23
12. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22
13. Кудривка 22 5 6 11 24 – 36 21
14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19
15. Александрия 21 2 6 13 17 – 40 12
16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

Как закончился предыдущий 22-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Главной сенсацией минувшего уик-энда стал проигрыш Динамо Карпатам. Киевляне прервали свою семиматчевую победную серию в УПЛ, хоть игра и запомнилась скандалом.
  • В свою очередь львовяне выиграли третью встречу подряд. Также не имели проблем со своими соперниками ЛНЗ и Шахтер. Уверенные победы над Кривбассом и Рухом позволили лидерам подойти к очному матчу с одинаковым количеством очков.
  • А вот Полесье не смогло отпраздновать победу. Подопечные Ротаня расписали ничью с Вересом и отстали от лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины уже на 7 баллов.
   