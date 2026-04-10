Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 23-го тура УПЛ 2025/2026

В Украинской Премьер-лиге близится к завершению сезон 2025 –2026. На этой неделе состоится 23 тур, который растянется на четыре дня.

Главную игру уикенда вынесли аж на понедельник. В Черкассах встретятся лидеры турнирной таблицы и борцы за чемпионство ЛНЗ и Шахтер, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 23-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Команды имеют поровну очков, но перед туром ЛНЗ идет впереди из-за преимущества в личной встрече первого круга (4:1). Тем не менее у Шахтера еще есть матч в запасе.

Также горячим обещает стать сражение в Житомире, где Металлист 1925 будет принимать Динамо. Что же касается собственно житомирской команды, то Полесье отправится на матч против Полтавы.

Календарь 23-го тура УПЛ 2025/2026

10 апреля, 13:00 . Полтава – Полесье

10 апреля, 18:00 . Рух – Колос

11 апреля, 13:00 . Карпаты – Александрия

11 апреля, 15:30 . Металлист 1925 – Динамо

11 апреля, 18:00 . Верес – Оболонь

12 апреля, 13:00 . Кудривка – Кривбасс

12 апреля, 15:30 . Заря – Эпицентр

. Заря – Эпицентр 13 апреля, 13:00. ЛНЗ – Шахтер

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 11:00 10.04.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50 2. Шахтер 21 15 5 1 51 – 12 50 3. Полесье 22 13 4 5 37 – 15 43 4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41 5. Металлист 1925 21 9 8 4 24 – 13 35 6. Кривбасс 22 9 7 6 33 – 31 34 7. Колосс 22 8 9 5 20 – 20 33 8. Заря 21 7 8 6 30 – 27 29 9. Карпаты 22 7 8 7 30 – 26 29 10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23 11. Эпицентр 22 7 2 13 26 – 35 23 12. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22 13. Кудривка 22 5 6 11 24 – 36 21 14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19 15. Александрия 21 2 6 13 17 – 40 12 16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

