Шахтер или Динамо: кому прогнозируют победу в новом сезоне УПЛ-2025/2026

Уже в первый день августа 2025 года стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги по футболу 2025/2026. Поединок ковалевского Колоса против криворожского Кривбасса откроет программу первого тура нового розыгрыша УПЛ.

Также 1 августа состоится матч во Львове, где Рух сыграет против Полтавы. Действующий чемпион УПЛ киевское Динамо сыграет 2 августа на выезде против ровенского Вереса, сообщает 24 Канал.

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Кто фаворит нового сезона УПЛ-2025/2026?

В то же время донецкий Шахтер стартует в новом сезоне матчем против Эпицентра (3 августа).

В новом розыгрыше УПЛ участие будут принимать сразу трое дебютантов: Эпицентр, Кудривка и Полтава. Зато Металлист 1925 возвращается в украинское первенство после годичной паузы. Последний раз харьковчане выступали в УПЛ в сезоне-2023/2024, когда заняла последнее 16-е место в турнирной таблице.

Расписание первого тура УПЛ-2025/2026:

1 августа. Колос – Кривбасс (15:30)

1 августа. Рух – Полтава (18:00)

2 августа. Верес – Динамо (15:30)

2 августа. Заря – ЛНЗ (18:00)

3 августа. Кудривка – Александрия (13:00)

3 августа. Эпицентр – Шахтер (15:30)

3 августа. Карпаты – Полесье (18:00)

4 августа. Металлист 1925 – Оболонь (18:00)

Напомним. Прошлый сезон УПЛ-2024/2025 остался за Динамо, которое опередило Александрию на три балла. Шахтер стал третьим. Последнее четвертое место в еврокубках заняло Полесье. Киевляне в 17-й раз завоевали кубок УПЛ, а у "горняков" за спиной таких трофеев 15.

Шахтер – самый дорогой клуб нового сезона УПЛ-2025/2026. Стоимость "горняков" составляет 168 миллионов евро. Зато Динамо стоит 92,25 миллиона. Третьим идет Полесье – 23,55 миллиона, а четвертые Карпаты – 16,8 миллиона.

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Прогноз Favbet

У Favbet уже выложили линию на победителя нового сезона УПЛ-2025/2026. Самый лучший коэффициент стоит на триумф Шахтера – 1,70. Зато на то, что действующий чемпион Динамо возьмет первенство – 2,40.

Какие шансы у других клубов на победу в УПЛ?

Полесье – 20 ;

; Карпаты – 100 ;

; Александрия и Металлист 1925 – по 300 ;

; Кривбасс, Колос и ЛНЗ – по 400 ;

; Заря – 450 ;

; Рух, Верес, Эпицентр, Оболонь, Кудривка и Полтава – по 500.

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