Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 12-го тура УПЛ-2025/2026

В пятницу, 7 ноября, стартует 12-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Уже в первый день состоятся два матча, а в целом программа тура распределена на три игровых дня.

Матч в Тернополе откроет программу нового тура украинского первенства. 7 ноября дебютант УПЛ Эпицентр будет принимать "дома" киевскую Оболонь, информирует 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Какие матчи в расписании 12-го тура УПЛ-2025/2026?

Также в пятницу, 7 ноября, сыграет другой дебютант УПЛ Кудривка, которая встретится с ковалевским Колос.

12-й тур подарит сразу несколько интересных противостояний. Речь идет об играх Металлиста 1925 против Зари, Карпат против Кривбасса и Динамо, которое встретится в Киеве с ЛНЗ. Именно этот матч киевлян можно назвать центральным в этом туре, ведь на футбольном поле стадиона имени Валерия Лобановского встретятся вторая и третья команды турнирной таблицы УПЛ.

Текущий лидер сезона украинского первенства Шахтер проэкзаменует во Львове другого дебютанта УПЛ Полтаву. Отметим, что этот поединок закроет программу 12-го тура.

7 ноября, 15:30. Эпицентр – Оболонь

7 ноября, 18:00. Кудривка – Колос

8 ноября, 13:00. Металлист 1925 – Заря

8 ноября, 15:30. Верес – Рух

8 ноября, 18:00. Карпаты – Кривбасс

9 ноября, 13:00. Александрия – Полесье

9 ноября, 15:30. Динамо – ЛНЗ

9 ноября, 18:00. Шахтер – Полтава

Турнирная таблица УПЛ сезона-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 11 7 3 1 17 – 8 24 2. Динамо 11 5 5 1 28 – 15 20 3. ЛНЗ 11 6 2 3 11 – 8 20 4. Полесье 11 6 2 3 18 – 8 20 5. Кривбасс 11 6 2 3 20 – 18 20 6. Металлист 1925 11 4 5 2 12 – 7 17 7. Колосс 11 4 4 3 11 – 10 16 8. Заря 11 4 4 3 13 – 11 16 9. Карпаты 11 3 6 2 16 – 15 15 10. Кудривка 11 4 2 5 14 – 19 14 11. Верес 11 3 4 4 10 – 12 13 12. Оболонь 11 3 4 4 9 – 14 13 13. Эпицентр 11 3 0 8 14 – 20 9 14. Александрия 11 2 3 6 11 – 18 9 15. Рух 11 2 1 8 7 – 19 7 16. Полтава 11 1 3 7 10 – 23 6

Как прошел предыдущий 11-й тур УПЛ?