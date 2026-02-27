Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 18-го тура УПЛ 2025/2026
- Матчи 18-го тура УПЛ пройдут с 27 февраля по 2 марта, В частности Динамо и Шахтер играют в первый день.
- Из-за проблем с газоном Кривбасс и Полтава перенесли свои матчи на другие арены.
В Украинской Премьер-лиге время 18-го тура, который станет вторым после возобновления чемпионата и первым хоть немного календарно весенним. Матчи будут проходить с 27 февраля по 2 марта.
Оба отечественных гранда сыграют уже в стартовый день – пятницу. Два матча состоятся не на домашних аренах хозяев из-за проблем с подготовкой полей, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также "Их максимум 3 или 4 место": экстренер сборной Украины удивил прогнозом для гранда УПЛ
Какой календарь 18-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Тур начинается поединком Динамо и Эпицентра – киевляне уже во вторник будут играть свою встречу 1/4 финала Кубка Украины с Ингульцом, поэтому стартуют раньше.
Также в пятницу Шахтер будет принимать Верес. Но центральным матчем станет противостояние сенсационных лидеров ЛНЗ с Полесьем в субботу.
Кривбасс и Полтава имеют опасения относительно способности подготовить газон своих домашних стадионов в Кривом Роге и Кропивницком к матчам 18 тура. Поэтому дирекция УПЛ позволила им перенести место проведения игр в Ковалевку на арену "Колос" и в Киев на "Оболонь-Арену" соответственно.
Календарь 18-го тура УПЛ 2025/2026
- 27 февраля, 13:00. Динамо – Эпицентр
- 27 февраля, 15:30. Шахтер – Верес
- 28 февраля, 13:00. ЛНЗ – Полесье
- 28 февраля, 15:30. Металлист 1925 – Александрия
- 1 марта, 13:00. Кривбасс – Заря
- 1 марта, 15:30. Оболонь – Рух
- 1 марта, 18:00. Карпаты – Колос
- 2 марта, 13:00. Полтава – Кудривка
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 9:30 27.02.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 – 8
|38
|2.
|Шахтер
|17
|11
|5
|1
|45 – 12
|38
|3.
|Полесье
|17
|10
|3
|4
|28 – 11
|33
|4.
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|36 – 21
|29
|5.
|Кривбасс
|17
|7
|6
|4
|28 – 24
|27
|6.
|Металлист 1925
|16
|6
|7
|3
|18 – 12
|25
|7.
|Колосс
|17
|6
|7
|4
|17 – 15
|25
|8.
|Заря
|17
|6
|6
|5
|21 – 20
|24
|9.
|Верес
|16
|5
|6
|5
|16 – 19
|21
|10.
|Карпаты
|17
|4
|7
|6
|20 – 24
|19
|11.
|Движение
|17
|6
|1
|10
|15 – 24
|19
|12.
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 – 27
|17
|13.
|Кудривка
|17
|4
|4
|9
|21 – 32
|16
|14.
|Эпицентр
|17
|4
|2
|11
|18 – 29
|14
|15.
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 – 28
|11
|16.
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 – 41
|9
Как закончился предыдущий 17-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтер одержал самую убедительную победу, Разобравшись 3:0 с Карпатами благодаря первому хет-трику Лассины Траоре.
- Динамо и Верес одержали победы с перевесом в один гол над Рухом и Полтавой соответственно, ЛНЗ и Полесье забивали соперникам – Эпицентру и Колосу – по 2 сухих мяча.
- Металлист 1925 и Кривбасс обошлись без голов, Кудривка и Заря сыграли вничью 2:2.
- Матч Александрии и Оболони на стадионе "Ника" не состоялся, потому что поле замерзло, и арбитр встречи не дал разрешения на проведение игры.