Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 18-го тура УПЛ 2025/2026

В Украинской Премьер-лиге время 18-го тура, который станет вторым после возобновления чемпионата и первым хоть немного календарно весенним. Матчи будут проходить с 27 февраля по 2 марта.

Оба отечественных гранда сыграют уже в стартовый день – пятницу. Два матча состоятся не на домашних аренах хозяев из-за проблем с подготовкой полей, рассказывает 24 Канал.

Какой календарь 18-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур начинается поединком Динамо и Эпицентра – киевляне уже во вторник будут играть свою встречу 1/4 финала Кубка Украины с Ингульцом, поэтому стартуют раньше.

Также в пятницу Шахтер будет принимать Верес. Но центральным матчем станет противостояние сенсационных лидеров ЛНЗ с Полесьем в субботу.

Кривбасс и Полтава имеют опасения относительно способности подготовить газон своих домашних стадионов в Кривом Роге и Кропивницком к матчам 18 тура. Поэтому дирекция УПЛ позволила им перенести место проведения игр в Ковалевку на арену "Колос" и в Киев на "Оболонь-Арену" соответственно.

Календарь 18-го тура УПЛ 2025/2026

27 февраля, 13:00. Динамо – Эпицентр

27 февраля, 15:30. Шахтер – Верес

28 февраля, 13:00. ЛНЗ – Полесье

28 февраля, 15:30. Металлист 1925 – Александрия

1 марта, 13:00. Кривбасс – Заря

1 марта, 15:30. Оболонь – Рух

1 марта, 18:00. Карпаты – Колос

2 марта, 13:00. Полтава – Кудривка

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 9:30 27.02.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. ЛНЗ 17 12 2 3 22 – 8 38 2. Шахтер 17 11 5 1 45 – 12 38 3. Полесье 17 10 3 4 28 – 11 33 4. Динамо 17 8 5 4 36 – 21 29 5. Кривбасс 17 7 6 4 28 – 24 27 6. Металлист 1925 16 6 7 3 18 – 12 25 7. Колосс 17 6 7 4 17 – 15 25 8. Заря 17 6 6 5 21 – 20 24 9. Верес 16 5 6 5 16 – 19 21 10. Карпаты 17 4 7 6 20 – 24 19 11. Движение 17 6 1 10 15 – 24 19 12. Оболонь 16 4 5 7 12 – 27 17 13. Кудривка 17 4 4 9 21 – 32 16 14. Эпицентр 17 4 2 11 18 – 29 14 15. Александрия 16 2 5 9 14 – 28 11 16. Полтава 17 2 3 12 16 – 41 9

