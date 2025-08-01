В пятницу, 1 августа, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги по футболу 2025/2026. Первый тур растянут аж на четыре дня.

Участие в новом розыгрыше УПЛ-2025/2026 традиционно примут 16 команд. В новом сезоне украинского первенства сыграет сразу трое дебютантов – Эпицентр, Кудривка и СК Полтава, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в сезоне УПЛ-2025/2026?

Зато харьковский Металлист 1925 возвращается в элитный дивизион. В то же время своя интрига снова будет на горе турнирной таблицы, ведь Шахтер захочет реваншироваться у Динамо за провал в прошлом сезоне первенства-2024/2025. Тогда киевляне стали чемпионами Украины, а "горняки" финишировали лишь третьими.

Все участники нового сезона УПЛ-2025/2026:

Александрия

Шахтер

Динамо

Заря

Оболонь

Кривбасс

Полесье

Верес

Колос

Рух

Металлист 1925

ЛНЗ

Эпицентр

СК Полтава

Карпаты

Кудривка

Первый тур нового сезона УПЛ поделен аж на четыре игровых дня.

Расписание первого тура УПЛ-2025/2026

1 августа, 15:30. Колос – Кривбасс

1 августа, 18:00. Рух – СК Полтава

2 августа, 15:30. Верес – Динамо

2 августа, 18:00. Заря – ЛНЗ

3 августа, 13:00. Кудривка – Александрия

3 августа, 15:30. Эпицентр – Шахтер

3 августа, 18:00, Карпаты – Полесье

4 августа, 18:00. Металлист 1925 – Оболонь