УПЛ 2026/2027 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание
Начинается новый сезон чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе. В этом году УПЛ пополнилась командами "Буковина", "Черноморец" и "Левый Берег"
Как и раньше, сезон пройдет в формате 16 команд, которые сыграют друг с другом по два матча – дома и на выезде. Чемпионат начнется 31 июля, а закончится необычно поздно – уже в начале июня, пишет 24 Канал.
Кто участвует в сезоне УПЛ 2026-2027 по футболу?
Все участники чемпионата Украины в высшем дивизионе в этом сезоне:
- Буковина (Черновцы)
- Верес (Ровно)
- Динамо (Киев)
- Эпицентр (Каменец-Подольский)
- Заря (Луганск)
- Карпаты (Львов)
- Колос (Коваливка, Киевская обл.)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Кудровка (Кудровка, Черниговская обл.)
- Левый Берег (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- Оболонь (Киев)
- Полесье (Житомир)
- Харьков (Харьков)
- Черноморец (Одесса)
- Шахтер (Донецк)
Турнирная таблица УПЛ 2026–2027
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГР
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Буковина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7.
|Колос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9.
|Кудривка
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10.
|Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11.
|ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12.
|Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13.
|Полесье
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14.
|Харьков
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15.
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16.
|Шахтер
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Расписание матчей УПЛ 2026–2027
1-й тур
Пятница, 31 июля, 18:00. "Заря" – "Колос"
Суббота, 1 августа, 13:00. "Кривбасс" – "Карпаты"
Суббота, 1 августа, 15:30. Харьков – Верес
Воскресенье, 2 августа, 13:00. "Черноморец" – "Полесье"
Воскресенье, 2 августа, 15:30. "Эпицентр" – "Оболонь"
Понедельник, 3 августа, 15:30. "Буковина" – "ЛНЗ"
Понедельник, 3 августа, 18:00. Кудривка – Шахтер
"Динамо" – "Левый берег" ПЕРЕНЕСЕНО
2-й тур
08.08.2026
Буковина – Оболонь
Верес – Динамо
Заря – Кривбасс
Левый Берег – Кудривка
Полесье – Харьков
Карпаты – ЛНЗ
Черноморец – Колос
Эпицентр – Шахтер
3-й тур
15.08.2026
"Динамо" – "Колос"
Полесье – Заря
Кривбасс – Левый Берег
Харьков – Шахтер
Эпицентр – Верес
Кудровка – Оболонь
ЛНЗ – Черноморец
Карпаты – Буковина
4-й тур
29.08.2026
"Заря" – Харьков
Левый Берег – Карпаты
ЛНЗ – "Верес"
Кудровка – Эпицентр
"Шахтер" – "Полесье"
Черноморец – Кривбасс
"Колос" – "Оболонь"
Буковина – Динамо
5-й тур
05.09.2026
"Черноморец" – "Левый берег"
Харьков – Оболонь
Верес – Заря
Полесье – Кудривка
Динамо – ЛНЗ
Кривбасс – Колос
Эпицентр – Буковина
Карпаты – Шахтер
6-й тур
12.09.2026
Кривбасс – Харьков
Верес – Кудривка
Левый Берег – Полесье
ЛНЗ – Оболонь
"Колос" – "Карпаты"
Шахтер – Черноморец
Динамо – Эпицентр
Буковина – Заря
7-й тур
19.09.2026
"Карпаты" – "Верес"
Кудривка – Колос
Полесье – Кривбасс
Шахтер – ЛНЗ
Черноморец – Оболонь
Эпицентр – Левый Берег
Харьков – Буковина
"Заря" – "Динамо"
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ – Кудривка
Буковина – Полесье
Оболонь – Кривбасс
Колос – Эпицентр
Черноморец – Харьков
Верес – Шахтер
"Динамо" – "Карпаты"
Левый Берег – Заря
9-й тур
17.10.2026
Полесье – Динамо
Кривбасс – ЛНЗ
Оболонь – Верес
Шахтер – Колос
Заря – Черноморец
Карпаты – Эпицентр
Кудровка – Буковина
Харьков – Левый Берег
10-й тур
24.10.2026
Левый Берег – ЛНЗ
Буковина – Кривбасс
Полесье – Оболонь
Верес – Колос
Черноморец – Карпаты
Эпицентр – Харьков
Шахтер – Заря
Динамо – Кудривка
11-й тур
31.10.2026
Кривбасс – Динамо
Оболонь – Шахтер
"Колос" – "Полесье"
Верес – Черноморец
Заря – Эпицентр
"Карпаты" – "Кудривка"
Левый Берег – Буковина
ЛНЗ – Харьков
12-й тур
07.11.2026
Оболонь – Левый берег
Буковина – Колос
Кудровка – Черноморец
Эпицентр – Кривбасс
"Шахтер" – "Динамо"
Харьков – Карпаты
"Заря" – ЛНЗ
Полесье – Верес
13-й тур
21.11.2026
"Колос" – Харьков
Черноморец – Эпицентр
Левый Берег – Шахтер
"Карпаты" – "Заря"
Верес – Буковина
"Динамо" – "Оболонь"
Кривбасс – Кудривка
ЛНЗ – Полесье
14-й тур
28.11.2026
"Динамо" – "Черноморец"
Эпицентр – ЛНЗ
"Шахтер" – "Буковина"
"Карпаты" – "Полесье"
Оболонь – Заря
Левый Берег – Колос
Кудровка – Харьков
Кривбасс – Верес
15-й тур
05.12.2026
Полесье – Эпицентр
Шахтер – Кривбасс
Оболонь – Карпаты
Буковина – Черноморец
Харьков – Динамо
Заря – Кудривка
Верес – Левый Берег
ЛНЗ – Колос
16-й тур
12.12.2026
"Шахтер" – "Кудровка"
Карпаты – Кривбасс
ЛНЗ – Буковина
Левый Берег – Динамо
Колос – Заря
Верес – Харьков
Полесье – Черноморец
Оболонь – Эпицентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ – "Карпаты"
Оболонь – Буковина
Динамо – Верес
Кривбасс – Заря
Кудровка – Левый Берег
Харьков – Полесье
"Колос" – "Черноморец"
"Шахтер" – "Эпицентр"
18-й тур
06.03.2027
Буковина – Карпаты
"Колос" – "Динамо"
Заря – Полесье
Левый Берег – Кривбасс
Шахтер – Харьков
Верес – Эпицентр
Оболонь – Кудривка
Черноморец – ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо – Буковина
Харьков – Заря
"Карпаты" – "Левый берег"
Верес – ЛНЗ
Эпицентр – Кудривка
Полесье – Шахтер
Кривбасс – Черноморец
Оболонь – Колос
20-й тур
20.03.2027
Заря – Верес
Левый Берег – Черноморец
Оболонь – Харьков
Кудровка – Полесье
ЛНЗ – "Динамо"
"Колос" – "Кривбасс"
Буковина – Эпицентр
Шахтер – Карпаты
21-й тур
03.04.2027
Полесье – Левый Берег
Харьков – Кривбасс
Кудровка – Верес
Оболонь – ЛНЗ
Карпаты – Колос
Черноморец – Шахтер
Эпицентр – Динамо
Заря – Буковина
22-й тур
10.04.2027
"Буковина" – "Харьков"
Верес – Карпаты
"Колос" – "Кудровка"
Кривбасс – Полесье
ЛНЗ – Шахтер
Оболонь – Черноморец
Левый Берег – Эпицентр
"Динамо" – "Заря"
23-й тур
17.04.2027
Шахтер – Верес
Кудровка – ЛНЗ
Полесье – Буковина
Кривбасс – Оболонь
Эпицентр – Колос
Харьков – Черноморец
Карпаты – Динамо
"Заря" – "Левый берег"
24-й тур
24.04.2027
Буковина – Кудривка
"Динамо" – "Полесье"
ЛНЗ – Кривбасс
Верес – Оболонь
"Колос" – "Шахтер"
Черноморец – Заря
Эпицентр – Карпаты
Левый Берег – Харьков
25-й тур
01.05.2027
"Оболонь" – "Полесье"
ЛНЗ – Левый Берег
Кривбасс – Буковина
Колос – Верес
Карпаты – Черноморец
Харьков – Эпицентр
"Заря" – "Шахтер"
Кудровка – Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харьков – ЛНЗ
"Динамо" – "Кривбасс"
Шахтер – Оболонь
Полесье – Колос
Черноморец – Верес
Эпицентр – Заря
Кудривка – Карпаты
Буковина – Левый Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбасс – Эпицентр
Левый берег – Оболонь
Колос – Буковина
Черноморец – Кудривка
"Динамо" – "Шахтер"
"Карпаты" – Харьков
ЛНЗ – "Заря"
Верес – Полесье
28-й тур
22.05.2027
"Оболонь" – "Динамо"
Харьков – Колос
Эпицентр – Черноморец
Шахтер – Левый Берег
Заря – Карпаты
Буковина – Верес
Кудровка – Кривбасс
Полесье – ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос – Левый Берег
Черноморец – Динамо
ЛНЗ – Эпицентр
Буковина – Шахтер
Полесье – Карпаты
Заря – Оболонь
Харьков – Кудривка
Верес – Кривбасс
30-й тур
04.06.2027
Черноморец – Буковина
Эпицентр – Полесье
Кривбасс – Шахтер
"Карпаты" – "Оболонь"
"Динамо" – Харьков
Кудровка – Заря
Левый Берег – Верес
"Колос" – ЛНЗ