УПЛ 2026/2027 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Начинается новый сезон чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе. В этом году УПЛ пополнилась командами "Буковина", "Черноморец" и "Левый Берег" – без дебютантов, но с большой интригой как в верхней части таблицы, так и в борьбе за выживание.

Как и раньше, сезон пройдет в формате 16 команд, которые сыграют друг с другом по два матча – дома и на выезде. Чемпионат начнется 31 июля, а закончится необычно поздно – уже в начале июня, пишет 24 Канал.

Кто участвует в сезоне УПЛ 2026-2027 по футболу?

Все участники чемпионата Украины в высшем дивизионе в этом сезоне:

Буковина (Черновцы)

Верес (Ровно)

Динамо (Киев)

Эпицентр (Каменец-Подольский)

Заря (Луганск)

Карпаты (Львов)

Колос (Коваливка, Киевская обл.)

Кривбасс (Кривой Рог)

Кудровка (Кудровка, Черниговская обл.)

Левый Берег (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)

Оболонь (Киев)

Полесье (Житомир)

Харьков (Харьков)

Черноморец (Одесса)

Шахтер (Донецк)

Турнирная таблица УПЛ 2026–2027

МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Буковина 0 0 0 0 0 0 2. Верес 0 0 0 0 0 0 3. Динамо 0 0 0 0 0 0 4. Эпицентр 0 0 0 0 0 0 5. Заря 0 0 0 0 0 0 6. Карпаты 0 0 0 0 0 0 7. Колос 0 0 0 0 0 0 8. Кривбасс 0 0 0 0 0 0 9. Кудривка 0 0 0 0 0 0 10. Левый Берег 0 0 0 0 0 0 11. ЛНЗ 0 0 0 0 0 0 12. Оболонь 0 0 0 0 0 0 13. Полесье 0 0 0 0 0 0 14. Харьков 0 0 0 0 0 0 15. Черноморец 0 0 0 0 0 0 16. Шахтер 0 0 0 0 0 0 Расписание матчей УПЛ 2026–2027 1-й тур Пятница, 31 июля, 18:00. "Заря" – "Колос" Суббота, 1 августа, 13:00. "Кривбасс" – "Карпаты" Суббота, 1 августа, 15:30. Харьков – Верес Воскресенье, 2 августа, 13:00. "Черноморец" – "Полесье" Воскресенье, 2 августа, 15:30. "Эпицентр" – "Оболонь" Понедельник, 3 августа, 15:30. "Буковина" – "ЛНЗ" Понедельник, 3 августа, 18:00. Кудривка – Шахтер "Динамо" – "Левый берег" ПЕРЕНЕСЕНО 2-й тур 08.08.2026 Буковина – Оболонь Верес – Динамо Заря – Кривбасс Левый Берег – Кудривка Полесье – Харьков Карпаты – ЛНЗ Черноморец – Колос Эпицентр – Шахтер 3-й тур 15.08.2026 "Динамо" – "Колос" Полесье – Заря Кривбасс – Левый Берег Харьков – Шахтер Эпицентр – Верес Кудровка – Оболонь ЛНЗ – Черноморец Карпаты – Буковина 4-й тур 29.08.2026 "Заря" – Харьков Левый Берег – Карпаты ЛНЗ – "Верес" Кудровка – Эпицентр "Шахтер" – "Полесье" Черноморец – Кривбасс "Колос" – "Оболонь" Буковина – Динамо 5-й тур 05.09.2026 "Черноморец" – "Левый берег" Харьков – Оболонь Верес – Заря Полесье – Кудривка Динамо – ЛНЗ Кривбасс – Колос Эпицентр – Буковина Карпаты – Шахтер 6-й тур 12.09.2026 Кривбасс – Харьков Верес – Кудривка Левый Берег – Полесье ЛНЗ – Оболонь "Колос" – "Карпаты" Шахтер – Черноморец Динамо – Эпицентр Буковина – Заря 7-й тур 19.09.2026 "Карпаты" – "Верес" Кудривка – Колос Полесье – Кривбасс Шахтер – ЛНЗ Черноморец – Оболонь Эпицентр – Левый Берег Харьков – Буковина "Заря" – "Динамо" 8-й тур 10.10.2026 ЛНЗ – Кудривка Буковина – Полесье Оболонь – Кривбасс Колос – Эпицентр Черноморец – Харьков Верес – Шахтер "Динамо" – "Карпаты" Левый Берег – Заря 9-й тур 17.10.2026 Полесье – Динамо Кривбасс – ЛНЗ Оболонь – Верес Шахтер – Колос Заря – Черноморец Карпаты – Эпицентр Кудровка – Буковина Харьков – Левый Берег 10-й тур 24.10.2026 Левый Берег – ЛНЗ Буковина – Кривбасс Полесье – Оболонь Верес – Колос Черноморец – Карпаты Эпицентр – Харьков Шахтер – Заря Динамо – Кудривка 11-й тур 31.10.2026 Кривбасс – Динамо Оболонь – Шахтер "Колос" – "Полесье" Верес – Черноморец Заря – Эпицентр "Карпаты" – "Кудривка" Левый Берег – Буковина ЛНЗ – Харьков 12-й тур 07.11.2026 Оболонь – Левый берег Буковина – Колос Кудровка – Черноморец Эпицентр – Кривбасс "Шахтер" – "Динамо" Харьков – Карпаты "Заря" – ЛНЗ Полесье – Верес 13-й тур 21.11.2026 "Колос" – Харьков Черноморец – Эпицентр Левый Берег – Шахтер "Карпаты" – "Заря" Верес – Буковина "Динамо" – "Оболонь" Кривбасс – Кудривка ЛНЗ – Полесье 14-й тур 28.11.2026 "Динамо" – "Черноморец" Эпицентр – ЛНЗ "Шахтер" – "Буковина" "Карпаты" – "Полесье" Оболонь – Заря Левый Берег – Колос Кудровка – Харьков Кривбасс – Верес 15-й тур 05.12.2026 Полесье – Эпицентр Шахтер – Кривбасс Оболонь – Карпаты Буковина – Черноморец Харьков – Динамо Заря – Кудривка Верес – Левый Берег ЛНЗ – Колос 16-й тур 12.12.2026 "Шахтер" – "Кудровка" Карпаты – Кривбасс ЛНЗ – Буковина Левый Берег – Динамо Колос – Заря Верес – Харьков Полесье – Черноморец Оболонь – Эпицентр 17-й тур 27.02.2027 ЛНЗ – "Карпаты" Оболонь – Буковина Динамо – Верес Кривбасс – Заря Кудровка – Левый Берег Харьков – Полесье "Колос" – "Черноморец" "Шахтер" – "Эпицентр" 18-й тур 06.03.2027 Буковина – Карпаты "Колос" – "Динамо" Заря – Полесье Левый Берег – Кривбасс Шахтер – Харьков Верес – Эпицентр Оболонь – Кудривка Черноморец – ЛНЗ 19-й тур 13.03.2027 Динамо – Буковина Харьков – Заря "Карпаты" – "Левый берег" Верес – ЛНЗ Эпицентр – Кудривка Полесье – Шахтер Кривбасс – Черноморец Оболонь – Колос 20-й тур 20.03.2027 Заря – Верес Левый Берег – Черноморец Оболонь – Харьков Кудровка – Полесье ЛНЗ – "Динамо" "Колос" – "Кривбасс" Буковина – Эпицентр Шахтер – Карпаты 21-й тур 03.04.2027 Полесье – Левый Берег Харьков – Кривбасс Кудровка – Верес Оболонь – ЛНЗ Карпаты – Колос Черноморец – Шахтер Эпицентр – Динамо Заря – Буковина 22-й тур 10.04.2027 "Буковина" – "Харьков" Верес – Карпаты "Колос" – "Кудровка" Кривбасс – Полесье ЛНЗ – Шахтер Оболонь – Черноморец Левый Берег – Эпицентр "Динамо" – "Заря" 23-й тур 17.04.2027 Шахтер – Верес Кудровка – ЛНЗ Полесье – Буковина Кривбасс – Оболонь Эпицентр – Колос Харьков – Черноморец Карпаты – Динамо "Заря" – "Левый берег" 24-й тур 24.04.2027 Буковина – Кудривка "Динамо" – "Полесье" ЛНЗ – Кривбасс Верес – Оболонь "Колос" – "Шахтер" Черноморец – Заря Эпицентр – Карпаты Левый Берег – Харьков 25-й тур 01.05.2027 "Оболонь" – "Полесье" ЛНЗ – Левый Берег Кривбасс – Буковина Колос – Верес Карпаты – Черноморец Харьков – Эпицентр "Заря" – "Шахтер" Кудровка – Динамо 26-й тур 08.05.2027 Харьков – ЛНЗ "Динамо" – "Кривбасс" Шахтер – Оболонь Полесье – Колос Черноморец – Верес Эпицентр – Заря Кудривка – Карпаты Буковина – Левый Берег 27-й тур 15.05.2027 Кривбасс – Эпицентр Левый берег – Оболонь Колос – Буковина Черноморец – Кудривка "Динамо" – "Шахтер" "Карпаты" – Харьков ЛНЗ – "Заря" Верес – Полесье 28-й тур 22.05.2027 "Оболонь" – "Динамо" Харьков – Колос Эпицентр – Черноморец Шахтер – Левый Берег Заря – Карпаты Буковина – Верес Кудровка – Кривбасс Полесье – ЛНЗ 29-й тур 29.05.2027 Колос – Левый Берег Черноморец – Динамо ЛНЗ – Эпицентр Буковина – Шахтер Полесье – Карпаты Заря – Оболонь Харьков – Кудривка Верес – Кривбасс 30-й тур 04.06.2027 Черноморец – Буковина Эпицентр – Полесье Кривбасс – Шахтер "Карпаты" – "Оболонь" "Динамо" – Харьков Кудровка – Заря Левый Берег – Верес "Колос" – ЛНЗ