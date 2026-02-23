Гендиректор Оболони Александр Резниченко заявил, что после отмененного матча Премьер-лиги болельщики Александрии забросали автобус его команды снежками и разбили в нем стекло. Об этом он рассказал в эфире УПЛ ТВ.

Что произошло?

Матч Александрия – Оболонь в УПЛ отменили, потому что поле на стадионе "Ника" замерзло. Арбитр встречи Владимир Новохатний после инспекции газона запретил проводить на нем игру.

После отмененного поединка автобус Оболони двигался по дороге домой, когда на него напали фанаты Александрии. По словам Ризниченко, болельщики бросали снежки в транспорт, вследствие этого было разбито стекло.

Решение об ответственности и дальнейших шагах

Генеральный директор Оболони добавил, что клуб зафиксировал инцидент на видео и готовится требовать возмещения убытков – или от футбольного клуба Александрия, или от руководства лиги.

В свою очередь, вопрос безопасности и ответственности за действия болельщиков в футбольных матчах УПЛ может стать предметом проверки.

