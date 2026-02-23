Гендиректор Оболоні Олександр Різниченко заявив, що після скасованого матчу Прем'єр-ліги уболівальники Олександрії закидали автобус його команди сніжками та розбили в ньому скло. Про це він розповів в ефірі УПЛ ТБ.

Що сталося?

Матч Олександрія – Оболонь в УПЛ скасували, бо поле на стадіоні "Ніка" замерзло. Арбітр зустрічі Володимир Новохатній після інспеції газону заборонив проводити на ньому гру.

Після скасованого поєдинку автобус Оболоні рухався дорогою додому, коли на нього напали фанати Олександрії. За словами Різниченка, вболівальники кидали сніжки в транспорт, внаслідок цього було розбите скло.

Рішення про відповідальність і подальші кроки

Генеральний директор Оболоні додав, що клуб зафіксував інцидент на відео та готується вимагати відшкодування збитків – або від футбольного клубу Олександрія, або від керівництва ліги.

Своєю чергою, питання безпеки та відповідальності за дії вболівальників у футбольних матчах УПЛ може стати предметом перевірки.

