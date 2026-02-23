"Нас просто забросали снежками": фанаты Александрии атаковали автобус Оболони
- Матч Александрия – Оболонь в УПЛ отменили из-за замерзшего поля на стадионе "Ника".
- Фанаты Александрии забросали снежками автобус Оболони, разбив в нем стекла, и клуб готовится требовать возмещения убытков.
Матч 17-го тура УПЛ между Александрией и Оболонью отменили из-за замерзшего поля на стадионе "Ника". После этого болельщики хозяев атаковали автобус Оболони во время выезда из города.
Гендиректор Оболони Александр Резниченко заявил, что после отмененного матча Премьер-лиги болельщики Александрии забросали автобус его команды снежками и разбили в нем стекло. Об этом он рассказал в эфире УПЛ ТВ.
Что произошло?
Матч Александрия – Оболонь в УПЛ отменили, потому что поле на стадионе "Ника" замерзло. Арбитр встречи Владимир Новохатний после инспекции газона запретил проводить на нем игру.
После отмененного поединка автобус Оболони двигался по дороге домой, когда на него напали фанаты Александрии. По словам Ризниченко, болельщики бросали снежки в транспорт, вследствие этого было разбито стекло.
Как фанаты Александрии атаковали автобус Оболони: смотреть видео
Решение об ответственности и дальнейших шагах
Генеральный директор Оболони добавил, что клуб зафиксировал инцидент на видео и готовится требовать возмещения убытков – или от футбольного клуба Александрия, или от руководства лиги.
В свою очередь, вопрос безопасности и ответственности за действия болельщиков в футбольных матчах УПЛ может стать предметом проверки.
Какой формат и где смотреть УПЛ?
- Турнир должен завершиться 30 мая, за две недели до старта чемпионата мира-2026. Все матчи чемпионата Украины транслируются на телеканале УПЛ ТВ, который есть на большинстве ОТТ-платформ.
- Отметим, что только победитель УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Команды со 2 по 4 места будут играть в Лиге Европы/Лиге конференций.
- Что же касается вылета, то напрямую в Первую лигу понизятся последние два клуба чемпионата. Команды же, которые займут 13 – 14 позиции, будут играть в переходных матчах с 3 и 4 командами второго дивизиона.