В пятницу, 27 ноября, начнется 14-й тур чемпионата Украины по футболу, который продлится до понедельника. Центральным противостоянием в рамках тура станет встреча во Львове между Карпатами и Полесьем.

Расписание и результаты матчей 14-го тура, а также турнирную таблицу УПЛ – смотрите на сайте 24 Канала.

Результаты матчей УПЛ

27 ноября

13:00. Левый Берег – Колос

28 ноября

13:00. Динамо – Черноморец

13:00. Оболонь – Заря

29 ноября

13:00. Эпицентр – ЛНЗ Черкассы

13:00. Кривбасс – Верес

18:00. Карпаты – Полесье

30 ноября

13:00. Кудровка – Харьков

18:00. Шахтер – Буковина

Кто лидирует в турнирной таблице УПЛ

После предыдущего тура интрига в верхней части турнирной таблицы еще больше закрутилась. В частности, Шахтер во второй раз подряд сыграл вничью, так и не сумев одолеть Левый берег (1:1), тогда как Полесье потеряло очки в матче против ЛНЗ (1:1). Тем самым "горняки" и "волки" подпустили Динамо. Стараются не отставать от лидеров сезона Харьков и Карпаты.

В нижней части таблицы стоит отметить Кудровку, которая одержала две победы подряд и пытается покинуть зону вылета. А вот Кривбасс под руководством Александра Петракова до сих пор не знает вкуса побед и занимает последнее место.