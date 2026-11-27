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Розклад і результати матчів 14-го туру, а також турнірну таблицю УПЛ – дивіться на сайті 24 Каналу.

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Результати матчів УПЛ

27 листопада

13:00. Лівий Берег – Колос

28 листопада

13:00. Динамо – Чорноморець

13:00. Оболонь – Зоря

29 листопада

13:00. Епіцентр – ЛНЗ Черкаси

13:00. Кривбас – Верес

18:00. Карпати – Полісся

30 листопада

13:00. Кудрівка – Харків

18:00. Шахтар – Буковина

Хто лідирує у турнірній таблиці УПЛ

Після попереднього туру інтрига у верхній частині турнірної таблиці закрутилася ще більше. Зокрема, Шахтар вдруге поспіль зіграв унічию, адже не зміг здолати Лівий Берег (1:1), тоді як Полісся втратило очки в грі проти ЛНЗ (1:1). Тим самим "гірники" та "вовки" підпустили Динамо. Намагаються не відставати від лідерів сезону Харків і Карпати.

У нижній частині таблиці слід відзначити Кудрівку, яка здобула дві поспіль перемоги та намагається покинути зону вильоту. А ось Кривбас під керівництвом Олександра Петракова досі не знає смаку перемог та посідає останнє місце.