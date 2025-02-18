Первая часть сезона-2024/2025 транслировалась на УПЛ ТВ. Теперь матчи второй половины чемпионата можно будет посмотреть на MEGOGO сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу лиги.

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УПЛ ТВ теперь на MEGOGO

С 18 февраля пользователи могут заметить изменения на MEGOGO. Теперь на медиасервисе будет доступен телеканал УПЛ ТВ, которые показывает все матчи украинского чемпионата.

Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал начало партнерства с MEGOGO. Спортивный функционер рассказал о важности сотрудничества Лиги с медиасервисом.

Партнерство с MEGOGO – это стратегический шаг в развитии нашего телеканала и Лиги в целом. Верим, что совместными усилиями даже в очень тяжелые времена сможем двигаться вперед открывать новые горизонты и конечно, стать еще ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы. Это наш взвешенный выбор и мы ожидаем серьезного прогресса от коллаборации с MEGOGO,

– рассказал Дикий.

Напомним, что первый матч весенней части украинской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится 21 февраля. Ковалевский Колос будет принимать дома одесский Черноморец.