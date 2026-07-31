УПЛ 2026/2027 – расписание и результаты всех матчей
В пятницу, 31 июля, стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/2027. Чемпионат открыл матч между Зарей и Колосом, а сам турнир продлится до 4 июня 2027 года.
В сезоне примут участие 16 команд, которые проведут 30 туров в два круга. Первый тур состоится с 31 июля по 3 августа, сообщает 24 Канал.
Новый сезон УПЛ: что нужно знать
Осенняя часть чемпионата будет состоять из 16 туров и завершится 12 декабря, после чего команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до 26 февраля. Весенняя часть начнется 27 февраля с матчей 17-го тура, а заключительный, 30-й тур, запланирован на 4 июня.
Одними из самых ожидаемых матчей традиционно станут поединки "Шахтера" и "Динамо". Первое "Классическое" сезона состоится 7 ноября в рамках 12-го тура, а ответный матч – 15 мая в ходе 27-го тура.
Из-за участия "Динамо" в квалификации еврокубков его матч первого тура против "Левого берега" перенесен на 2 декабря.
Новый сезон принесет и существенные изменения в составе участников Премьер-лиги. УПЛ покинули Полтава, Александрия и Рух. Зато в лигу вернулись "Буковина", которая сыграет в высшем дивизионе впервые за 32 года, и "Левый Берег".
Еще одним заметным изменением стал летний ребрендинг: бывший "Металлист 1925" отныне будет выступать под названием ФК "Харьков". Кроме того, после годичного перерыва в Украинскую Премьер-лигу вернулся "Черноморец".
Календарь УПЛ сезона 2026/2027
1-й тур
31 июля, пятница, 18:00. "Заря" – "Колос" 2:0
1 августа, суббота, 13:00. "Кривбасс" – "Карпаты"
1 августа, суббота, 15:30. Харьков – Верес
2 августа, воскресенье, 13:00. "Черноморец" – "Полесье"
2 августа, воскресенье, 15:30. "Эпицентр" – "Оболонь"
2 августа, воскресенье, 18:00. "Динамо" – "Левый берег" (перенесен)
3 августа, понедельник, 15:30. Буковина – ЛНЗ
3 августа, понедельник, 18:00. "Шахтер" – "Кудровка"
2-й тур
08.08.2026
"Буковина" – "Оболонь"
Верес – Динамо
"Заря" – "Кривбасс"
Левый Берег – Кудривка
Полесье – Харьков
Карпаты – ЛНЗ
Черноморец – Колос
Эпицентр – Шахтер
3-й тур
15.08.2026
"Динамо" – "Колос"
Полесье – Заря
Кривбасс – Левый Берег
Харьков – Шахтер
Эпицентр – Верес
Кудровка – Оболонь
ЛНЗ – Черноморец
Карпаты – Буковина
4-й тур
29.08.2026
Заря – Харьков
Левый Берег – Карпаты
ЛНЗ – "Верес"
Кудровка – Эпицентр
"Шахтер" – "Полесье"
Черноморец – Кривбасс
"Колос" – "Оболонь"
Буковина – Динамо
5-й тур
05.09.2026
"Черноморец" – "Левый берег"
Харьков – Оболонь
Верес – Заря
Полесье – Кудривка
"Динамо" – ЛНЗ
Кривбасс – Колос
Эпицентр – Буковина
"Карпаты" – "Шахтер"
6-й тур
12.09.2026
Кривбасс – Харьков
Верес – Кудривка
Левый Берег – Полесье
ЛНЗ – Оболонь
"Колос" – "Карпаты"
Шахтер – Черноморец
Динамо – Эпицентр
Буковина – Заря
7-й тур
19.09.2026
"Карпаты" – "Верес"
Кудровка – Колос
Полесье – Кривбасс
Шахтер – ЛНЗ
Черноморец – Оболонь
Эпицентр – Левый Берег
Харьков – Буковина
Заря – Динамо
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ – Кудривка
Буковина – Полесье
Оболонь – Кривбасс
Колос – Эпицентр
Черноморец – Харьков
Верес – Шахтер
"Динамо" – "Карпаты"
Левый Берег – Заря
9-й тур
17.10.2026
Полесье – Динамо
Кривбасс – ЛНЗ
Оболонь – Верес
Шахтер – Колос
Заря – Черноморец
Карпаты – Эпицентр
Кудровка – Буковина
Харьков – Левый Берег
10-й тур
24.10.2026
Левый берег – ЛНЗ
Буковина – Кривбасс
Полесье – Оболонь
Верес – Колос
Черноморец – Карпаты
Эпицентр – Харьков
Шахтер – Заря
Динамо – Кудривка
11-й тур
31.10.2026
Кривбасс – Динамо
Оболонь – Шахтер
"Колос" – "Полесье"
Верес – Черноморец
Заря – Эпицентр
"Карпаты" – "Кудривка"
Левый Берег – Буковина
ЛНЗ – Харьков
12-й тур
07.11.2026
Оболонь – Левый берег
Буковина – Колос
Кудровка – Черноморец
Эпицентр – Кривбасс
"Шахтер" – "Динамо"
Харьков – Карпаты
Заря – ЛНЗ
Полесье – Верес
13-й тур
21.11.2026
"Колос" – Харьков
Черноморец – Эпицентр
Левый Берег – Шахтер
Карпаты – Заря
Верес – Буковина
Динамо – Оболонь
Кривбасс – Кудривка
ЛНЗ – Полесье
14-й тур
28.11.2026
"Динамо" – "Черноморец"
Эпицентр – ЛНЗ
"Шахтер" – "Буковина"
"Карпаты" – "Полесье"
Оболонь – Заря
Левый Берег – Колос
Кудровка – Харьков
Кривбасс – Верес
15-й тур
05.12.2026
Полесье – Эпицентр
Шахтер – Кривбасс
Оболонь – Карпаты
Буковина – Черноморец
Харьков – Динамо
Заря – Кудривка
Верес – Левый Берег
ЛНЗ – Колос
16-й тур
12.12.2026
"Шахтер" – "Кудровка"
Карпаты – Кривбасс
ЛНЗ – Буковина
Левый Берег – Динамо
"Колос" – "Заря"
Верес – Харьков
Полесье – Черноморец
Оболонь – Эпицентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ – "Карпаты"
Оболонь – Буковина
Динамо – Верес
Кривбасс – Заря
Кудровка – Левый Берег
Харьков – Полесье
"Колос" – "Черноморец"
"Шахтер" – "Эпицентр"
18-й тур
06.03.2027
Буковина – Карпаты
"Колос" – "Динамо"
Заря – Полесье
Левый Берег – Кривбасс
Шахтер – Харьков
Верес – Эпицентр
Оболонь – Кудривка
Черноморец – ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо – Буковина
Харьков – Заря
"Карпаты" – "Левый берег"
Верес – ЛНЗ
Эпицентр – Кудривка
Полесье – Шахтер
Кривбасс – Черноморец
Оболонь – Колос
20-й тур
20.03.2027
Заря – Верес
Левый Берег – Черноморец
Оболонь – Харьков
Кудровка – Полесье
ЛНЗ – "Динамо"
"Колос" – "Кривбасс"
Буковина – Эпицентр
Шахтер – Карпаты
21-й тур
03.04.2027
Полесье – Левый Берег
Харьков – Кривбасс
Кудровка – Верес
Оболонь – ЛНЗ
Карпаты – Колос
Черноморец – Шахтер
Эпицентр – Динамо
Заря – Буковина
22-й тур
10.04.2027
"Буковина" – "Харьков"
Верес – Карпаты
"Колос" – "Кудровка"
Кривбасс – Полесье
ЛНЗ – Шахтер
Оболонь – Черноморец
Левый Берег – Эпицентр
Динамо – Заря
23-й тур
17.04.2027
"Шахтер" – "Верес"
Кудривка – ЛНЗ
Полесье – Буковина
Кривбасс – Оболонь
Эпицентр – Колос
Харьков – Черноморец
Карпаты – Динамо
Заря – Левый Берег
24-й тур
24.04.2027
Буковина – Кудривка
"Динамо" – "Полесье"
ЛНЗ – Кривбасс
Верес – Оболонь
Колос – Шахтер
Черноморец – Заря
Эпицентр – Карпаты
Левый Берег – Харьков
25-й тур
01.05.2027
"Оболонь" – "Полесье"
ЛНЗ – Левый Берег
Кривбасс – Буковина
Колос – Верес
Карпаты – Черноморец
Харьков – Эпицентр
"Заря" – "Шахтер"
Кудровка – Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харьков – ЛНЗ
"Динамо" – "Кривбасс"
Шахтер – Оболонь
Полесье – Колос
Черноморец – Верес
Эпицентр – Заря
Кудривка – Карпаты
Буковина – Левый Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбасс – Эпицентр
Левый Берег – Оболонь
Колос – Буковина
Черноморец – Кудривка
"Динамо" – "Шахтер"
"Карпаты" – Харьков
ЛНЗ – "Заря"
Верес – Полесье
28-й тур
22.05.2027
"Оболонь" – "Динамо"
Харьков – Колос
Эпицентр – Черноморец
"Шахтер" – "Левый берег"
Заря – Карпаты
Буковина – Верес
Кудровка – Кривбасс
Полесье – ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос – Левый Берег
Черноморец – Динамо
ЛНЗ – Эпицентр
Буковина – Шахтер
Полесье – Карпаты
Заря – Оболонь
Харьков – Кудривка
Верес – Кривбасс
30-й тур
04.06.2027
Черноморец – Буковина
Эпицентр – Полесье
Кривбасс – Шахтер
"Карпаты" – "Оболонь"
"Динамо" – Харьков
Кудровка – Заря
Левый Берег – Верес
"Колос" – ЛНЗ