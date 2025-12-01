Сейчас мне интересен только он, – Усик шокировал выбором следующего соперника
- Александр Усик объявил, что в 2026 году планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером, которого считает одним из лучших супертяжей последних 10 лет.
- Американец ранее также выражал готовность драться с Усиком, но отмечал, что этот год для обоих боксеров уже не актуален для боя.
Александр Усик летом стал первым в истории 3-кратным абсолютом. В битве за это звание он победил британца Даниэля Дюбуа.
После этого украинец отказался защищать пояс WBO и ходило немало разговоров относительно следующих шагов в его карьере. Накануне король хевивейта сделал сенсационный анонс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
С кем хочет подраться Усик?
Усик заверил, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он планирует вернуться на ринг в 2026 году и провести бой против одного из лучших бойцов своего поколения.
Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из лучших супертяжей за последние 10 лет,
– заявил Усик.
На вопрос журналиста, когда украинец решил, что хочет этого боя и говорил ли он об этом Уайлдеру, наш боксер заявил, что это эксклюзив, чем шокировал собеседника.
"Я говорю это сейчас, это эксклюзивная информация. Я общался со своей командой и сказал, что это мой первый вариант и первое имя. Есть ли еще варианты? Пока что нет. Сейчас мне интересен только один человек – это Деонтей", – сказал Александр.
К слову. Последний раз Уайлдер выходил на ринг 27 июня. Тогда "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал в седьмом раунде своего земляка Тайрелла Херндона.
Хочет ли Уайлдер драться с Усиком?
Отметим, что ранее оба боксера уже высказывали намеки, что очная битва может состояться. "Бронзовый бомбардировщик", в частности, летом заявлял, что готов драться с Усиком.
Если Усик будет еще в форме, когда наступит время, то это будет очевидный выбор. Я думаю, это будет невероятно. Я буду драться с ним, если он будет готов. Но этот год для нас обоих, уже не актуален. Он раньше говорил, что хочет драться со мной,
– заявлял Деонтей.
Что известно о карьере Уайлдера?
Американец становился бронзовым призером Олимпиады-2008.
После этого он начал профессиональную карьеру, дебютировав на этом уровне в ноябре 2008 года.
Имел серию из 40 подряд побед, после чего состоялась ничья в поединке с Тайсоном Фьюри. Впоследствии их противостояние переросло в трилогию, но в ней дважды побеждал британец.
В общем одолел восемь бойцов за титул чемпиона мира. Его рекорд: 44 победы (43 нокаутом), 1 ничья, 4 поражения (данные BoxRec).