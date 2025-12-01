Зараз мені цікава тільки ця людина, – Усик шокував вибором наступного суперника

Олександр Усик влітку став першим в історії 3-разовим абсолютом. У битві за це звання він переміг британця Даніеля Дюбуа.

Після цього українець відмовився захищати пояс WBO і ходило чимало розмов щодо наступних кроків у його кар'єрі. Напередодні король хевівейту зробив сенсаційний анонс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

З ким хоче побитися Усик?

Усик запевнив, що поки не збирається вішати рукавички на цвях. Він планує повернутися на ринг у 2026 році та провести бій проти одного з найкращих бійців свого покоління.

Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років,

– заявив Усик.

На запитання журналіста, коли українець вирішив, що хоче цього бою та чи казав він про це Вайлдеру, наш боксер заявив, що це ексклюзив, чим шокував співрозмовника.

"Я говорю це зараз, це ексклюзивна інформація. Я спілкувався зі своєю командою та сказав, що це мій перший варіант і перше ім'я. Чи є ще варіанти? Поки що ні. Зараз мені цікава тільки одна людина – це Деонтей", – сказав Олександр.

До слова. Востаннє Вайлдер виходив на ринг 27 червня. Тоді "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував у сьомому раунді свого земляка Тайрелла Херндона.

Дивіться відеоогляд бою Вайлдер – Херндон

Чи хоче Вайлдер битися з Усиком?

Зазначимо, що раніше обидва боксери вже висловлювали натяки, що очна битва може відбутися. "Бронзовий бомбардувальник", зокрема, влітку заявляв, що готовий битися з Усиком.

Якщо Усик буде ще в формі, коли настане час, то це буде очевидний вибір. Я думаю, це буде неймовірно. Я буду битися з ним, якщо він буде готовий. Але цей рік для нас обох, вже не актуальний. Він раніше говорив, що хоче битися зі мною,

– заявляв Деонтей.

Що відомо про кар'єру Вайлдера?