Постріли були завдані в шию та груди. Після звернення місцевих жителів загиблого було доставлено до Паризького інституту судово-медичної експертизи, де було проведено розтин, повідомляє 24 Канал із посиланням на le Parisien.

Ким виявився застрелений чоловік?

Після ідентифікації виявилося, що загиблим є французький боксер Ісхак Беншакал. Йому було лише 24 роки.

Наразі паризький відділ кримінальних розслідувань продовжує розслідування. Правоохоронці вже провели опитування місцевих жителів у районі, де було скоєне вбивство.

В останні роки Беншакал мав проблеми із законом. Його засудили на півтора року позбавлення волі за здирство та мали судити у справі про наркотики.

Зазначимо, що влітку в Берліні було вбито ще одного відомого боксера. Невідомі застрелили під час конфлікту чеченця Абу Юсупова, який ставав чемпіоном Німеччини серед юніорів і неодноразово перемагав на регіональних турнірах у Гессені.

Що відомо про Ісхака Беншакала?