Постріли були завдані в шию та груди. Після звернення місцевих жителів загиблого було доставлено до Паризького інституту судово-медичної експертизи, де було проведено розтин, повідомляє 24 Канал із посиланням на le Parisien.
Читайте також "Ми погодилися на всі умови": менеджер чемпіона світу звинуватив Усика в ухилянні від виклику
Ким виявився застрелений чоловік?
Після ідентифікації виявилося, що загиблим є французький боксер Ісхак Беншакал. Йому було лише 24 роки.
Наразі паризький відділ кримінальних розслідувань продовжує розслідування. Правоохоронці вже провели опитування місцевих жителів у районі, де було скоєне вбивство.
В останні роки Беншакал мав проблеми із законом. Його засудили на півтора року позбавлення волі за здирство та мали судити у справі про наркотики.
Зазначимо, що влітку в Берліні було вбито ще одного відомого боксера. Невідомі застрелили під час конфлікту чеченця Абу Юсупова, який ставав чемпіоном Німеччини серед юніорів і неодноразово перемагав на регіональних турнірах у Гессені.
Що відомо про Ісхака Беншакала?
У підлітковому віці отримував пропозицію тренуватися в регіональному центрі спорту в Нансі та приєднатися до збірної, але відмовився. Згодом він зізнавався, що жодного разу про це не пошкодував.
На аматорському рівні двічі ставав віцечемпіоном Франції, після чого вирішив піти у професійний бокс.
Його кар'єрі завадила пандемія коронавірусу, через що він провів лише чотири бої, у яких здобув дві перемоги та зазнав двох поразок (дані BoxRec).
Востаннє виходив на ринг у 2024 році. Виступав у легкій вазі.