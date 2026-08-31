Трехкратный абсолютный чемпион на своей странице в социальной сети X поздравил нового чемпиона IBF Хрговича и поддержал британца Итауму после поражения.

Усик поддержал Итауму и поздравил Хрговича

Украинский боксер отметил, что бой Итаумы против Хрговича стал очередным напоминанием о том, насколько непредсказуемым может быть бокс.

Внутри ринга может случиться что угодно,

– написал Александр.

Он также поддержал Итауму, для которого это первое поражение в карьере.

"Мозесе, это еще не конец. Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед. Твой путь только начался!", – подытожил Усик.

Итаума проиграл Хрговичу: главное

21-летний Итаума выходил на ринг против Филипа Хрговича с серией из 14 побед подряд и был явным фаворитом по мнению экспертов. Уже с первых минут британец демонстрировал преимущество над хорватским боксером и даже сумел отправить соперника в нокдаун.

Однако вторая часть боя оказалась для Итаумы настоящим испытанием: до этого он никогда не проводил на ринге более шести раундов. Соотношение сил неожиданно изменилось, и инициатива полностью перешла к Хрговичу.

В девятом раунде рефери остановил поединок, чтобы пресечь избиение Мозеса, а его угол выбросил белое полотенце, прося завершить схватку.

Добавим, что мнение Усика об Итауме разделяет его бывший промоутер Александр Красюк. Генеральный директор K2 Promotions Ukraine выразил уверенность, что Мозес сможет реализовать себя в будущем.