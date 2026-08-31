Триразовий абсолютний чемпіон на своїй сторінці у соцмережі X привітав нового чемпіона IBF Хрговича та підтримав британця Ітауму після поразки.

Усик підтримав Ітауму та привітав Хрговича

Український боксер зазнав, що бій Ітауми проти Хрговича став черговим нагадування про те, яким непередбачуваним може бути бокс.

Усередині рингу може статися будь-що,

– написав Олександр.

Він також підтримав Ітауму, для якого це перша поразка в кар'єрі.

"Мозесе, це ще не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях тільки-но розпочався!", – резюмував Усик.

Ітаума програв Хрговичу: головне

21-річний Ітаума виходив на ринг проти Філіпа Хрговича з серією з 14 перемог поспіль і був явним фаворитом на думку фахівців. Уже з перших хвилин британець демонстрував перевагу над хорватським боксером і навіть зумів відправити суперника в нокдаун.

Однак друга частина бою виявилася для Ітауми справжнім випробуванням: до цього він ніколи не проводив у рингу більше шести раундів. Баланс сил несподівано змінився, і ініціатива повністю перейшла до Хрговича.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок, щоб припинити побиття Мозеса, а його кут викинув білий рушник, просячи завершити сутичку.

Додамо, думку Усика щодо Ітауми поділяє його колишній промоутер Олександр Красюк. Гендиректор K2 Promotions Ukraine висловив впевненість, що Мозес зможе реалізувати себе у майбутньому.