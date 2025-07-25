Ноги тряслись, – Усик вспомнил, как бросил дерзкий вызов братьям Кличко

Знаменитый разговор Александра Усика с Виталием и Владимиром Кличко состоялся в 2013 году. Тогда мало кто мог поверить, что этот молодой и амбициозный боксер станет трехкратным абсолютным чемпионом мира.

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик пообщался с воинами ВСУ. Во время разговора абсолютный чемпион мира вспомнил свое дерзкое заявление, которое он сделал в присутствии братьев Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на ПравдаТУТ Львов.

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Как Усик бросил вызов братьям Кличко?

Упомянутая речь Усика была сказана в программе Савика Шустера на телеканале "Интер". Тогда боксер только подписал контракт с компанией K2Promotion и начал профессиональную карьеру. Александр спросил у Виталия и Владимира Кличко, оставят ли они чемпионские пояса, или ему придется выходить на ринг против них.

"Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это говорил – комедия вообще. Такие два сидят здоровенные типы, которые просто дадут в голову и все. Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, что конь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Я думаю, в любом случае тут же люди, тут никто не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу", – рассказал Усик.

После этого вопроса Александр услышал в свой адрес немало критики. Ведь в то время достижения братьев Кличко и Усика были несоизмеримы.

Я помню, тогда много слов критики было, типа, "как ты мог такое сказать", или "что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?". Послушайте, что я такого сказал, что я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, или вы их оставите и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, который хочет достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса,

– добавил Усик.

Напомним, что 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли" Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Недавно боксерская организация WBO назначила обязательного соперника украинскому боксеру.