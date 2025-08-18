Маурисио Сулейман высказался относительно Усика. Президент WBC рассказал, когда украинец должен защищать чемпионский пояс организации, сообщает 24 канал со ссылкой на RingSide24.

Читайте также Главный мировой организатор боев нашел неожиданного соперника для Усика

Когда Усик будет защищать титул WBC?

Маурисио Сулейман сообщил, что WBC уважает позицию Александра Усика. Чиновник отметил, что организация была последовательной и должна такой оставаться дальше.

Президент WBC отметил, что организация поддержала объединительный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Поэтому они не желают прерывать уже запущенный процесс.

Усик – абсолютный чемпион, он владеет поясом WBC. Посмотрим, какие решения он примет в дальнейшем. Недавно у него был бой, поэтому мы рассмотрим эту ситуацию на заседании Совета в конце года,

– сказал Сулейман.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский чемпионом нокаутировал британца в пятом раунде.

К слову. Агит Кабаел – временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. Именно немецкий боксер является главным претендентом на титул Александра Усика.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик попросил WBO отложить поединок против Джозефа Паркера. Украинский боксер имеет вескую причину для переноса противостояния.