Маурісіо Сулейман висловився щодо Усика. Президент WBC розповів, коли українець повинен захищати чемпіонський пояс організації, повідомляє 24 канал із посиланням на RingSide24.

Коли Усик захищатиме титул WBC?

Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC поважає позицію Олександра Усика. Чиновник наголосив, що організація була послідовною та має такою залишатись далі.

Президент WBC наголосив, що організація підтримала об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Тому вони не бажають переривати вже запущений процес.

Усик – абсолютний чемпіон, він володіє поясом WBC. Подивимося, які рішення він прийме надалі. Нещодавно у нього був бій, тому ми розглянемо цю ситуацію на засіданні Ради наприкінці року,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні. Український чемпіоном нокатував британця у п'ятому раунді.

До слова. Агіт Кабаєл – тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі. Саме німецький боксер є головним претендентом на титул Олександра Усика.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик попросив WBO відкласти поєдинок проти Джозефа Паркера. Український боксер має вагому причину для перенесення протистояння.