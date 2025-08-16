Після цього організація WBO санкціонувала бій між українцем і Джозефом Паркером, давши 30 днів на перемовини. Вони досі не стартували й наразі стало відомо, чому саме, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Чому Усик хоче відтермінувати поєдинок?

Олександр Усик подав запит з проханням відтермінувати переговори. Названо причину, з якої він хоче відкласти їх дедлайн.

Усе через пошкодження, яке тривалий час турбує зіркового спортсмена. Український боксер посилається на давню травму спини.

Він розраховує, що це буде суттєва підстава для винятку щодо бою з тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі з Нової Зеландії. Також зазначається, що виснажливі поєдинки на найвищому рівні далися взнаки 38-річному абсолютному чемпіону.

Наразі реакція організації WBO залишається невідомою на це звернення. Очікується, що відповідь буде оголошена найближчим часом.

Важливо. Якщо Олександр Усик відмовиться від поєдинку, то титул WBO стане вакантним. Разом з ним українець також втратить і статус абсолютного чемпіона світу.

