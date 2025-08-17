"Король хевівейту" може зустрітись з сенсаційним суперником. Туркі Аль аш-Шейх має наміри організувати великий бій для українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Названо причину, чому Усик хоче відтермінувати перемовини щодо наступного бою

Хто стане наступним суперником Усика?

Головним претендентом на бій з Олександром Усиком є Джозеф Паркер, з яким WBO зобов'язала битись українського боксера. "Король хевівейту" може втретє зустрітись з Тайсоном Ф'юрі.

Проте у Туркі інші плани на наступний поєдинок абсолютного чемпіона світу. Чиновник з Саудівської Аравії після перемоги Мозеса Ітауми над Ділланом Вайтом заявив, що хоче організувати бій між Усиком та "Новим Майком Тайсоном".

До слова. Мозес Ітаума володіє чемпіонськими поясами WBA Internarional та WBO Inter-Continental. За свою кар'єру 20-річний боксер провів 13 поєдинків та не зазнав жодної поразки.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український боксер повернув собі статус абсолютного чемпіона світу, нокаутувавши британця у п'ятому раунді.

Зазначимо, якщо все-таки бій між Усиком та Ітаумою відбудеться, то український боксер втратить "абсолют", оскільки, залишиться без титулу WBO.

Раніше повідомляли про те, що Мартін Баколе розповів, чому Олександр Усик не хоче з ним битись у професійному ринзі. Супертяж виступив із зухвалою заявою.