Усик трогательно поблагодарил ВСУ за поддержку: что сказал Александр после победы над Дюбуа

Украинский боксер остается на связи с украинскими военными. Их поддержка позволила Усику одержать очередную феерическую победу.

В Лондоне завершился большой вечер бокса на стадионе "Уэмбли". Хедлайнером события стала встреча между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Усик?

Украинский боксер смог одержать эффектную победу над "Динамитом". В пятом раунде Усик сначала отправил соперника в нокдаун, а через несколько секунд добил Даниэля.

После боя Александр был в приподнятом настроении. Он поблагодарил Бога и свою семью за поддержку, а также не забыл о Вооруженных силах Украины, которые защищают его Родину от российской агрессии.

Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну. Получил множество сообщений от подразделений, которые защищают мою страну на линии фронта. Ребята, благодаря вам я сейчас могу быть здесь,

– заявил Усик в ринге.

Победа позволила Усику вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Эта весовая категория не имела абсолюта аж с 1999 года, когда все пояса собрал Леннокс Льюис.

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Сейчас украинцу принадлежат титулы чемпиона мира по версии WBA, WBC, WBO, IBO и IBF. В целом же за свою карьеру Усик выиграл все 24 поединка на профессиональном уровне. Из них 15 – нокаутом.