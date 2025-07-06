Мама, я умею летать: Усик обратился к самому дорогому человеку накануне битвы с Дюбуа

Александр Усик завершает подготовку к поединку за абсолют против Даниэля Дюбуа. За две недели до боя украинский боксер трогательно обратился к своей маме.

Накануне грандиозного поединка на "Уэмбли" Александр Усик сделал публикацию в инстаграме. Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе вспомнил свои важнейшие достижения в боксе, пишет 24 Канал.

Читайте также Удар в пах и эффектный нокаут: лучшие моменты первого боя Усик – Дюбуа

Две недели до абсолюта

Александр сфотографировался на фоне архивных фото, начиная с детства до второй победы над Фьюри. Боксер напомнил о "золоте" Олимпиады-2012, победы над Джошуа и абсолютное чемпионство.

Смотри, мама, я умею летать! 2 недели до абсолюта,

– написал Усик.

Усик обратился к маме / фото из инстаграма боксера

Напомним, что бой против Дюбуа станет вторым для Усика в очном противостоянии. Первый поединок состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал досрочную победу в 9-м раунде техническим нокаутом.

Реванш запланирован на 19 июля 2025 года. Грандиозный вечер бокса состоится на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. В Украине будет доступна трансляция боя Усик – Дюбуа.