Дюбуа стал любителем России: как фейк обманул тысячи украинцев перед реваншем
- В соцсетях перед реваншем Усик – Дюбуа распространялись фейковые видео, что якобы Даниэль Дюбуа поддерживал Россию.
- Александр Усик победил Дюбуа в реванше на "Уэмбли", отправив его в нокаут в 5 раунде.
В субботу, 19 июля, состоялся исторический реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер уничтожил британца и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.
Украинские фанаты искренне радовались зрелищной победе Короля хевивейта над любителем россиян. Однако социальные сети завели в заблуждение немало болельщиков, ведь Дюбуа не высказывался публично о враждебной стране, сообщает 24 канал.
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Как украинцев обманули в соцсетях?
В социальных сетях перед реваншем Усик – Дюбуа появлялось немало фейковых видео о британском боксере. Якобы Даниэль поддерживал Россию, обещая уничтожить Александра.
Фейковые видео набирали тысячи просмотров в ТикТок, Инстаграм, Твиттер. И все они были ненастоящими, а созданными с помощью искусственного интеллекта.
Одно из фейковых видео перед реваншем Усик – Дюбуа:
В оригинальном видео Даниэль Дюбуа посетил интервью в talkSPORT. Британский боксер на самом деле говорил о первом бое против Александра Усика и ударе ниже пояса.
Оригинальное видео с интервью Даниэля Дюбуа:
Украинцы повелись на тысячи таких фейковых видео. Однако единственный раз, когда Даниэль Дюбуа загадал о войне, объясняя поражение в первом бою от Александра Усика, сбросив все на политическую ситуацию.
Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер отправил в нокаут представителя Великобритании в 5 раунде.