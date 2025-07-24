Друзья Усика теряют дома и погибают: Чисора, который ездил в Москву, вспомнил о войне в Украине

Ветеран хевивейта Дерек Чисора дружит с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Британец высказался о значении победы украинского боксера в бою с Даниэлем Дюбуа.

19 июля 2025 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в историческом бою за абсолют. Украинский боксер во второй раз стал королем супертяжелого дивизиона, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Чисора вспомнил о войне в Украине

Поединок на "Уэмбли" посетило много топовых боксеров. Среди них был бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дерек Чисора.

После боя он поделился мыслями об Усике, вспомнив войну в Украине.

"Усик заработал столько денег, но не может ими наслаждаться, потому что в его стране – война.

Он не может ездить на Lamborghini, пока его друзья теряют дома и погибают. Это как проклятие. Александр не может поехать в отпуск в Сен-Тропе, загорать и пить текилу, потому что его друзья – в окопах.

Он не может наслаждаться своими деньгами. Не может, потому что он – все, что сейчас имеет Украина", – сказал Чисора.

Эти слова Чисоры кажутся очень искренними. Однако поступки британца говорят обратное. В конце прошлого года Чисора посетил столицу России, из-за которой страдают сограждане Усика. А потом 41-летнего боксера пригласили на турнир пророссийской IBA, которую возглавляет приспешник Путина Умар Кремлев.