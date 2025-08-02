Александр Усик в середине июля переписал историю бокса. Он стал первым бойцом, который завоевал статус трехкратного абсолюта.

В поединке за это звание украинец нокаутировал 27-летнего панчера Даниэля Дюбуа. Своим мнением относительно этого боя поделился бывший чемпион мира Джордж Гроувс, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Что думает Гроувс об Усике?

Британец заявил, что ожидал увидеть большего от своего земляка. При этом он был в восторге от выступления украинца, которого засыпал комплиментами.

"Дюбуа провалил выступление, в нем не было ничего хорошего. Но Усик был блестящим. Вечеринка перед боем была плохой идеей. И все это не помогло Дюбуа. Он так и не включился. Жаль, потому что мы ждали лучшей его версии, но украинец все еще на вершине.

Он топ сейчас и навсегда. Он бьет всех, при чем делает это в своем фирменном стиле. Никто даже близко не может подойти. Дайте ему кого-то, кто этого заслуживает, как Джозеф Паркер, Кабайел или кого-то другого. Но он побьет всех", – сказал Гроувс.

К слову. Для Александра Усика это был 24-й бой на профессиональном уровне. В них он одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что накануне Сергей Лапин рассказал, кто может стать следующим соперником украинского боксера. Сейчас стороны ведут переговоры, а противостояние может состояться уже в начале 2026 года.