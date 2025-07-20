Статистика реванша Усик – Дюбуа: имел ли британец шансы на победу по очкам

В субботу, 19 июля, в Лондоне Александр Усик провел реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер снова нокаутировал "Динамита", но теперь в пятом раунде. 24 Канал рассказывает, какой была статистика до того момента.

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Кто выигрывал по статистике в бою Усик – Дюбуа?

Александр Усик был лучше британца почти во всех компонентах. Он выбрасывал меньше ударов, но делал это гораздо качественнее.

Украинец нанес 57 против 35 точных ударов. При этом Даниэль Дюбуа имел 179 попыток, а уроженец Симферополя – 153. Меткость Александра Усика составила 37,3%, а британского боксера – 19.6%.

Что интересно, в этот раз украинский чемпион перевесил "Динамита" по общему количеству силовых ударов (78 против 75, из которых точные – 36 против 24). В их первом поединке преимущество по этому компоненту было за британцем.

Также бросается в глаза подход Усика к джебам. В первом бою он выбросил 206 таких ударов против 126 британца, то на этот раз уступил по количеству (75 против 104), но все равно имел гораздо лучшую точность – 21:11.

По точным ударам Дюбуа имел преимущество только в третьем раунде. Зато в решающем – украинец уничтожил соперника со счетом 12:2.



Статистика ударов реванша Усик – Дюбуа / Скриншот с сайта CompuBox

Справка. Александр Усик продолжил свою победную серию на профессиональном уровне. Он выиграл все 24 боя, из которых 15 нокаутом.

Напомним, что после реванша Усик – Дюбуа с украинцем встретился Дерек Чисора. Звездный боксер в шутку попросил 3-кратного абсолютного чемпиона больше не бить британцев.