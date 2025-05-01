Идея выглядит привлекательной, – Красюк рассказал, завершит ли Усик карьеру после боя с Дюбуа

Александр Усик в третий раз в своей профессиональной карьере может стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Впрочем, время неумолимо и вскоре ему придется определяться со своим будущим в спорте.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, поделился мнением относительно возможного завершения карьеры своего клиента. Функционер сообщил, что окончательное решение будет принимать непобежденный боксер, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Когда Усик завершит боксерскую карьеру

Красюк вспомнил пример Виталия Кличко, который имел перерыв в карьере, но все же вернулся на ринг в 37 лет и затем провел еще 10 поединков.

А также Кличко-младшего, который официально повесил перчатки на гвоздь в 2017 году. Однако "Доктор Стальной Молот" мечтает осуществить громкий камбэк и побить вечный рекорд Джорджа Формана.

Что касается Усика, то сейчас боксер имеет силы и желание продолжать карьеру.

"Решение будет принимать Усик, но я соглашусь, что лучше уйти за час до, чем за минуту после. Поэтому идея возможности завершения карьеры, став трехкратным абсолютным чемпионом, кажется привлекательной.

Возраст – это лишь цифра. Вся суть в том, как ты себя чувствуешь. Если у тебя есть сила вставать в пять утра и идти в зал, значит в тебе все еще это есть", – рассказал Красюк.

Усик на пути к третьему абсолюту

Напомним, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять четыре основных пояса хевивейта и звание абсолютного чемпиона мира.

Впервые Усик стал абсолютом в крузервейте. В этом статусе он находился в 2018 – 2019 годах.

В мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона. 25 июня 2024 года Усик отказался от титула IBF, потеряв статус абсолюта.