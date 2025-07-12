В боксерском сообществе активно обсуждают реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Дэвид Аллен также не остался в стороне и назвал фаворита будущего, сообщает 24 канал со ссылкой talkSPORT.

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Кто фаворит реванша Усик – Дюбуа?

Дэвид Аллен отметил, что Даниэль Дюбуа в первом бою ударил Александра Усика ниже пояса. По словам супертяжеловеса, "Динамит" попал не туда, после чего рефери указал на то, что это был удар не заправилами.

Аллен подчеркнул, что если бы Усик побывал в нокдауне, то все равно бы поднялся и победил Дюбуа. Британский супертяжеловес заявил, что сейчас для "Динамита" начинается все с новой страницы.

Усик будет противостоять совсем другому бойцу, чем тот, с которым он дрался в прошлый раз, поэтому это интересный поединок. Я даю Дюбуа большой шанс, но Усик все равно должен быть главным фаворитом,

– сказал Аллен.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Адскую битву звездных хевивейтеров будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Тони Белью сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший соперник украинца заявил, что британский боксер стал более уверенным.