"Тактически переиграет": известный боксер спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик наслаждается отдыхом и ждет, когда официально подтвердят его поединок против Даниэля Дюбуа. Однако в спортивном сообществе уже активно обсуждается потенциальный бой украинского чемпиона и британского боксера.

Бывший супертяжеловес Ник Кэмпбелл поделился мыслями относительно возможного реванша Усик – Дюбуа. Шотландец также назвал победителя поединка между украинцем и "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа

Ник Кэмпбелл считает, что ставить против Александра Усика глупо. Хотя шотландец подчеркнул, что Даниэль Дюбуа стал лучше под руководством тренера Дона Чарльза.

Бывший боксер отметил, что реванш будет более сложным для Усика. Однако украинский чемпион уже не раз доказывал, что является отличным боксером. Поэтому он снова победит британца.

Хотя Дюбуа и сможет больше прессинговать, я все же считаю, что Усик переиграет его тактически и достигнет желаемого результата. Если Даниэль попадет, он может серьезно потрясти украинца. С первого боя он сильно изменился, но Усик выступает на таком уровне, где нужно доводить дело до конца. И если понадобится, он снова может прибавить обороты против Дюбуа. Поэтому я считаю, что Усик его переиграет и сделает свою работу,

– сказал Кэмпбелл.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британского боксера в 9 раунде техническим нокаутом в поединке во Вроцлаве.