Ричард Торрез поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Непобежденный американский боксер дал прогноз на возможной бой между именитыми супертяжами, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз от Торреза

Американец считает, что Александр Усик снова победит Даниэля Дюбуа, но при одном условии. Если британский боксер не будет пробивать по корпусу, ведь именно такими ударами он может поймать украинца.

Ричард Торрез также вспомнил скандальный удар ниже пояса от Дюбуа в первом поединке против Усика. По его мнению, Даниэль не попал в пах украинскому чемпиону.

Дюбуа должен успокоиться или действительно работать по корпусу с начала боя. Возможно, это немного изменит ход боя, потому что я не вижу, чтобы Усик мало двигался. Украинец прекрасно передвигается в ринге, но если забрать у него такое преимущество, тогда Дюбуа будет иметь довольно неплохие шансы на победу. Нельзя просто так списывать Дюбуа, потому что он имеет этот шанс панчера. Но я думаю, что Усик снова победил бы,

– сказал Торрез.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том поединке украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Эфе Аджагба назвал желаемых соперников в следующем поединке. Нигериец хочет драться против Александра Усика или Даниэля Дюбуа.