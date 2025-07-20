Уникальный рекорд: Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в боксе

Украинский спортсмен продолжает переписывать историю бокса. Усику удалось в очередной раз собрать все возможные пояса и остаться непобедимым на профессиональном уровне.

В Лондоне подошел к завершению большой вечер бокса, который проходил на стадионе "Уэмбли". Хедлайнером события стал бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 Канал.

По теме Какими были первые слова Усика после победы над Дюбуа

Что выиграл Усик?

Ожидалось, что встреча продлится все 12 раундов, а победитель определится по решению судей. Впрочем Усику удалось удивить фанатов и досрочно завершить бой.

Украинец нокаутировал Дюбуа уже в пятом раунде. Таким образом, Усик стал новым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это уже второй раз Александр получает это звание.

В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и собрал четыре главных пояса – WBA, WBC, WBO и IBF. Тогда украинец стал первым "абсолютом" в хевивейте за 25 лет.

До этого такое звание носил еще Леннокс Льюис. Впрочем, после того боя с Фьюри украинца заставили освободить пояс IBF, потому что тот должен был предоставить Тайсону реванш. Так эта награда и оказалась у Дюбуа.

Читайте также Усик щемяще поблагодарил ВСУ за поддержку: что сказал Александр после победы над Дюбуа

Более того, для Усика это уже третье звание абсолютного чемпиона мира за его профессиональную карьеру. Кроме двух успехов в супертяжелом весе, Александр становился "абсолютом" в крузервейте в 2018 году.

Тогда боксер одержал победу над Муратом Гассиевым в Москве. Поэтому украинец теперь первый в истории боксер, который трижды брал "абсолют". В целом же Усик провел 24 поединка на профессиональном уровне, выиграв каждый из них (15 – нокаутом).