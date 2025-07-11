Команда Усика пригласила Лунина и Шевченко на ужин перед боем с Дюбуа

В субботу, 19 июля, состоится долгожданный бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Накануне мегафайта в Лондоне соберутся мировые звезды спорта, культуры и медиа.

Благотворительный фонд Александра Усика "Usyk Foundation" сообщил о важном мероприятии накануне боя. 18 июля в Лондоне состоится особый благотворительный ужин "Gala Dinner" в поддержку Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на организацию.

Читайте также Усик против Дюбуа: все, что стоит знать об историческом поединке

Кого пригласили на ужин перед боем Усик – Дюбуа

На одно из важнейших событий медианедели соберутся звезды спорта, бизнеса, медиа и культуры. Приглашение на ужин получили президент УАФ Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко, голкипер Реала Андрей Лунин. Также будут присутствовать жена Александра Усика – Екатерина Усик, промоутер Фрэнк Уоррен, американский актер Лев Шрайбер и многие другие гости.

"Среди гостей – известные деятели Украины, Великобритании и мира. Лидеры бизнеса, культуры, медиа и благотворительных организаций соберутся вместе, чтобы пообщаться, объединить усилия и сделать вклад в важное дело.

Собранные средства будут направлены на восстановление жилья для украинских семей, пострадавших от войны. "Gala Dinner" – одно из ключевых событий вокруг предстоящего боя Александра Усика, а также мощная платформа для нетворкинга и единства", – говорится в сообщении фонда.

Гости благотворительного ужина / фото Usyk Foundation

Напомним, что бой за абсолют Усик – Дюбуа состоится на "Уэмбли" в субботу, 19 июля. Боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 23:30. За этот поединок Усик и Дюбуа получат рекордные гонорары.