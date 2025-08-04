Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк перед боем с Даниэлем Дюбуа прекратил сотрудничество с Александром Усиком. Внезапный разрыв породил немало слухов об истинных причинах такого решения.

За несколько месяцев до боя за абсолют промоутер Александр Красюк завершил сотрудничество с Александром Усика, которое продолжалось 12 лет. Это произошло во время тренировочного лагеря украинского чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

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Что сказал Красюк о расставании с Усиком?

Болельщики и представители СМИ были удивлены таким решением, ведь о расставании можно было объявить после боя 19 июля. Впрочем, по мнению Красюка, он ушел очень вовремя.

Я почувствовал импульс. Это было правильное время, что бы уйти. Я пожелал Усику стать тройным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона,

– рассказал Красюк.

Когда Красюка спросили, какими были мотивы такого решения, промоутер намекнул на более глубокую историю. Подробности он пообещал рассказать в своих воспоминаниях, над которыми начал работать.

"Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров", – сказал Красюк.

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик в реванше победил Даниэля Дюбуа. Украинский боксер стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Сейчас Усик не определился со своим следующим соперником. Директор команды новоиспеченного абсолюта Сергей Лапин сообщил, что продолжаются переговоры с представителями Джейка Пола – популярного блогера-боксера. Однако их возможный бой состоится по правилам ММА, а не бокса.