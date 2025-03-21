Олимпийский чемпион назвал причину, почему Усик может проиграть Дюбуа
- Баходир Джалолов поделился мыслями относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
- Усик победил Дюбуа в 2023 году техническим нокаутом, а Джозеф Паркер вызвал Усика на бой для защиты титула WBO.
Александр Усик в этом году может подраться против Даниэля Дюбуа. Реванш между украинским чемпионом и британцем является темой номер один для обсуждения в боксерском сообществе.
Баходир Джалолов высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Олимпийский чемпион считает, что украинский боксер может уступить британцу, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNaiton.
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Джалолов о реванше Усик – Дюбуа
Узбекистанский боксер отметил, что реванш против Даниэля Дюбуа может быть сложным для Александра Усика. Хотя у украинского чемпиона большой потенциал, чтобы одолеть британца.
Баходир Джалолов подчеркнул, что "Динамит" молодой боксер. Зато Александр Усик довольно возрастной боец, поэтому Дюбуа имеет шансы победить украинца в очном противостоянии.
Я желаю удачи Усику. После одного-двух поединков он может завершить карьеру. Я думаю, что после этих сложных боев он не знает, стоит ли продолжать карьеру,
– сказал Джалолов.
Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинец одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка во Вроцлаве.
Недавно Джозеф Паркер вызвал Александра Усика на бой. Ведь украинский чемпион обязан защитить титул WBO в поединке против новозеландского претендента.