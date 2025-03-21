Баходір Джалолов висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Олімпійський чемпіон вважає, що український боксер може поступитись британцю, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNaiton.

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Джалолов про реванш Усик – Дюбуа

Узбекистанський боксер наголосив, що реванш проти Даніеля Дюбуа може бути складним для Олександра Усика. Хоча в українського чемпіона великий потенціал, аби здолати британця.

Баходір Джалолов підкреслив, що "Динаміт" молодий боксер. Натомість Олександр Усик доволі віковий боєць, тому Дюбуа має шанси перемогти українця в очному протистоянні.

Я бажаю удачі Усику. Після одного-двох поєдинків він може завершити кар'єру. Я думаю, що після цих складних боїв він не знає, чи варто продовжувати кар'єру,

– сказав Джалолов.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді українець здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у Вроцлаві.

Нещодавно Джозеф Паркер викликав Олександра Усика на бій. Адже український чемпіон зобов'язаний захистити титул WBO у поєдинку проти новозеландського претендента.