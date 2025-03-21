Баходир Джалолов высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Олимпийский чемпион считает, что украинский боксер может уступить британцу, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNaiton.

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Джалолов о реванше Усик – Дюбуа

Узбекистанский боксер отметил, что реванш против Даниэля Дюбуа может быть сложным для Александра Усика. Хотя у украинского чемпиона большой потенциал, чтобы одолеть британца.

Баходир Джалолов подчеркнул, что "Динамит" молодой боксер. Зато Александр Усик довольно возрастной боец, поэтому Дюбуа имеет шансы победить украинца в очном противостоянии.

Я желаю удачи Усику. После одного-двух поединков он может завершить карьеру. Я думаю, что после этих сложных боев он не знает, стоит ли продолжать карьеру,

– сказал Джалолов.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинец одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка во Вроцлаве.

Недавно Джозеф Паркер вызвал Александра Усика на бой. Ведь украинский чемпион обязан защитить титул WBO в поединке против новозеландского претендента.