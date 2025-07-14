Россия уничтожает украинскую культуру: Усик презентовал в Лондоне легендарную мозаику из Мариуполя

В Лондоне состоялась презентация уникальной мозаики авторства Аллы Горской "Боривитер". Это мероприятие открыл чемпион мира по боксу Александр Усик и британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Презентация воссозданной мозаики "Боривитер" состоялась в Лондоне на Трафальгарской площади. Событие состоялось накануне реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Что сказал Усик на презентации мозаики в Лондоне?

На торжественном открытии с речью выступил чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик.

Россия похищает украинскую культуру и уничтожает то, что не может забрать, чтобы стереть нас как нацию. Но мы выстоим. Мы победим. Мы отстроим нашу страну, как мозаику, фрагмент за фрагментом,

– сказал Усик.

Важное событие на Трафальгарской площади состоялось при поддержке Фонда Александра Усика, British-Ukrainian Aid и Министерства иностранных дел Украины, членов британского парламента и мэрии Лондона.

Открытие показа мозаики также посетили Джастин Саймонс, заместитель мэра Лондона по вопросам культуры и креативных индустрий, и Алекс Собел, председатель парламентской группы по делам Украины и депутат парламента Великобритании.

Что известно о мозаике "Боривитер"

Уникальную мозаику в 1967 году создали украинские художники под руководством Аллы Горской. Украинскую художницу и одну из лидеров движения шестидесятников убили советские спецслужбы в 1970 году.

Оригинальную работу в 2022 году разрушили российские оккупанты во время захвата Мариуполя. Пока неизвестно, в каком состоянии мозаика, ведь она спрятана в помещении и окружена забором.

Чтобы привлечь внимание мира к украинской культуре, крупнейший украинский маркетплейс ROZETKA, ОО UKRAINE WOW и Фонд Аллы Горской и Виктора Зарецкого воссоздали мозаику с точностью до мельчайших деталей.

Сначала "Боривитер" презентовали в Киеве. Лондон стал первой европейской столицей в рамках турне мозаики.

Реванш Усик – Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года. Перед боем стало известно расписание мероприятий медианедели.