Звездный Кроуфорд сделал безапелляционный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Уже через считанные недели в супертяжелом дивизионе появится абсолютный чемпион мира. За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Сейчас все боксерское сообщество обсуждает предстоящую битву. В стороне не остался и непобедимый Теренс Кроуфорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кому американец прогнозирует победу

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе поделился прогнозом на реванш между звездными супертяжами и вспомнил их первый поединок. Он уверен, что тогда "Динамит" действительно нанес незаконный удар и рефери правильно поступил, дав украинцу время на восстановление.

Конечно же Усик победит. В первом бою был удар ниже пояса, этот раз Александр его снова побьет,

– сказал Теренс.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сейчас в свободном доступе еще есть билеты на эту битву.

Справка. В первом бою украинский чемпион одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа дал британский боксер Джордж Гроувз.