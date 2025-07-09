Сейчас украинцу не хватает только пояса IBF, от которого он отказался летом 2024 года ради реванша с Тайсоном Фьюри. Своим мнением относительно этой статусной битвы поделился известный тренер Энди Ли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Усик – Дюбуа: прогноз на бой от тренера Паркера

Наставник временного чемпиона WBO в хевивейте Джозефа Паркера считает, что оба боксера сейчас находятся в прекрасной форме. Он спрогнозировал, что "Динамит" попытается уничтожить Александра Усика, как ему это удалось против Энтони Джошуа, однако в конце концов все равно победит украинский боксер.

"Я думаю, что у Дюбуа сейчас хорошие шансы, поскольку он в отличной форме. Он выйдет и попытается пройтись катком по Усику.

Но, если украинский боксер внезапно не постареет за ночь, я не вижу, чтобы он мог оступиться. Это хороший поединок, на ринг выйдут два сильных чемпиона, и я с нетерпением жду его", – сказал специалист.

Справка. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. В первом их очном противостоянии украинец победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне был опубликован рейтинг лучших боксеров хевивейта в истории. Место в топ-10 нашлось и Александру Усику.