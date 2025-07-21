Мудрик проигнорировал лозунг "Слава Украине" от болельщиков: скандальное видео

Футболиста лондонского Челси и сборной Украины Михаила Мудрика заметила на "Уэмбли", где состоялся бой Усик –Дюбуа. Звездный футболист не обратил внимание на болельщиков со своей Родины.

19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся бой за абсолютное чемпионство Усик – Дюбуа. Исторический поединок посетило много знаменитостей, пишет 24 Канал.

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Как Мудрик отреагировал на приветствие "Слава Украине"?

В сети появилось видео с Михаилом Мудриком, который неторопливо шел на стадион, где должен был начаться вечер бокса Усик – Дюбуа. Возле турникетов его заметили украинские болельщики.

Они обратились к футболисту Челси и выкрикнули лозунг "Слава Украине". Однако Михаил не обратил на них внимание и промолчал.

Видео реакции Мудрика на лозунг "Слава Украине"

Напомним, что Александр Усик одержал эффектную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал британца в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

Что касается Мудрика, то он продолжает оставаться вне футбола из-за употребления допинга. Футболисту Челси грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что Мудрик может получить многомиллионный штраф, если руководство "синих" подаст на него в суд.