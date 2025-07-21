19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувся бій за абсолютне чемпіонство Усик – Дюбуа. Історичний поєдинок відвідало багато знаменитостей, пише 24 Канал.

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Як Мудрик відреагував на вітання "Слава Україні"?

У мережі з'явилося відео з Михайлом Мудриком, який неквапливо йшов на стадіон, де мав розпочатися вечір боксу Усик – Дюбуа. Біля турнікетів його помітили українські вболівальники.

Вони звернулися до футболіста Челсі та вигукнули гасло "Слава Україні". Однак Михайло не звернув на них увагу та промовчав.

Відео реакції Мудрика на гасло "Слава Україні"

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув ефектну перемогу над Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував британця у п'ятому раунді та став абсолютним чемпіоном світу.

Щодо Мудрика, то він продовжує залишатися поза футболом через вживання допінгу. Футболісту Челсі загрожує тривала дискваліфікація. Раніше повідомлялося, що Мудрик може отримати багатомільйонний штраф, якщо керівництво "синіх" подасть на нього в суд.