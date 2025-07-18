Усик показал рекордный вес перед реваншем с Дюбуа: результаты взвешивания

Накануне боя за абсолют в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Стало известно, с каким весом подошли боксеры к поединку.

В пятницу, 18 июля, состоялось последнее событие медианедели накануне боя Усик – Дюбуа. Соперники провели официальное взвешивание и финальную битву взглядов, пишет 24 Канал.

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Результаты взвешивания Усика и Дюбуа

Официальную церемонию взвешивания проводил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер. Оба боксера сняли верхнюю одежду перед тем, как стать на весы.

Британские болельщики освистали украинца во время объявления, но это не повлияло на его спокойствие. Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBA показал свой рекордный вес – 103,1 килограмма. По сравнению с первым боем против Дюбуа Александр стал тяжелее на три килограмма.

"Динамит" показал на весах 110,5 килограмма. По сравнению с первым поединком во Вроцлаве Дюбуа стал легче почти на пять килограммов.

Видео взвешивания Усика

Видео взвешивания Дюбуа

После взвешивания Усик и Дюбуа провели финальную битву взглядов, в которой победителем оказался украинец.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Победитель поединка получит звание абсолютного чемпиона мира.