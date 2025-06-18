Есть ли свободные места на "Уэмбли": сколько билетов продали на реванш Усик – Дюбуа

Ровно месяц остается до одного из главных поединков 2025 года, в котором встретятся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. В продаже все меньше остается билетов на топовый мегафайт.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне вмещает 90 тысяч зрителей. Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, какое количество билетов на второй бой Усик – Дюбуа уже продали, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Промоутер Дюбуа сообщил количество проданных билетов на бой Усика

Основатель промоутерской компании Queensberry Promotions отметил, что на данный момент продано почти 83 процента от общего количества билетов.

Мы уже продали около 75 тысяч билетов на "Уэмбли",

– сообщил Уоррен.

Боксерский менеджер также рассказал, планирует ли в будущем стать промоутером Усика.

"Мечтал ли я когда-нибудь стать промоутером Усика? После того, как его побьет Даниэль Дюбуа.

Александр – замечательный человек. Он прекрасный амбассадор бокса, спорта, и, что самое важное – Украины. Усик – фантастический парень. Я очень его уважаю. Конечно, я хочу, чтобы победил Даниэль, но я люблю Александра. У него отличное чувство юмора и хорошая команда рядом", – заметил Уоррен.

Напомним, что билеты на бой Усик – Дюбуа поступили в свободную продажу в апреле 2025 года. Их стоимость стартует от 49,96 фунта стерлингов (это примерно 2770 гривен – 24 Канал). Интересно, что на первый поединок боксеров, который состоялся во Вроцлаве, билеты были значительно дешевле – от 450 гривен.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа пройдет в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" 19 июля. В первом поединке победу праздновал украинский чемпион, который нокаутировал британца в 9 раунде.