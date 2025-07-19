Рекордные гонорары: сколько Усик заработает за реванш против Дюбуа

Уже совсем скоро в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса. Его главным событием станет битва за абсолют в "королевской" весовой категории.

За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Накануне были названы гонорары, которые получат бойцы за этот поединок, сообщает 24 Канал со ссылкой на News Bet365.

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Сколько денег Усик и Дюбуа получат за бой

Лишь второй раз в истории дивизиона на кону будут стоять все четыре чемпионских титула главных мировых боксерских организаций – WBC, WBA, IBF и WBO. Такой статус поединка будет иметь и соответствующую оплату от организаторов.

Стали известны гонорары обоих боксеров за бой. Общая сумма составит 150 миллионов фунтов стерлингов.

В отличие от первого поединка за абсолют, где Александр Усик дрался с Тайсоном Фьюри, теперь украинец получит большую долю общего фонда. Он будет распределен 65 на 35 процентов.

Поэтому действующий обладатель поясов WBA, WBC и WBO получит 97,5 миллионов фунтов стерлингов, а "Динамит" – 52,5 миллиона фунтов стерлингов, что станет его личным рекордом.

К слову. Для Александра Усика этот гонорар также станет крупнейшим в карьере. За реванш против Тайсона Фьюри он заработал 114 миллионов долларов, что составляет по нынешнему курсу примерно 84,2 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что поединок состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли". В первом очном бою украинец одолел Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.