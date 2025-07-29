Александр Усик во второй раз одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер вернул статус абсолютного чемпиона мира, объединив все титулы в королевском дивизионе.

В сети распространились слухи о безумном гонораре Александра Усика за реванш с Даниэлем Дюбуа. Стало известно, сколько на самом деле заработал украинский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Сколько средств собрала трансляция реванша?

Наибольшее количество доходов реванш Усик – Дюбуа принес стал продажа телеправ на показ поединка. Бой между украинским боксером можно было посмотреть только по PPV – плати и смотри.

В Великобритании DAZN предлагал за просмотр реванша Усик – Дюбуа 24,99 фунта стерлингов (34 доллара или 1419 гривен). Тогда как в Соединенных Штатах Америки можно было посмотреть вечер бокса 59,99 доллара – 2509 гривен.

По имеющейся информации, всего было продано около 500 тысяч PPV, большинство из них преимущественно в Великобритании. Платформа DAZN получает примерно 15-20 процентов с продаж, из этого получается "чистыми" 10 миллионов фунтов стерлингов.

Два миллиона фунтов стерлингов было заработано с продажи трансляции реванша Усик – Дюбуа другим телекомпаниям. Доход от билетов на бой составил около 10 миллионов фунтов, а также 1,5 миллиона с рекламы.

Суммарный доход за реванш Усик – Дюбуа с учетом расходов составляет около 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Украинский боксер получил 60 процентов за бой против британца – 12,9 миллиона фунтов стерлингов (17,5 миллионов долларов).

Какие расходы у Усика?

Александр Усик имеет свою команду, которая помогала украинскому боксеру готовиться к реваншу против Даниэля Дюбуа. Часть из гонорара абсолютный чемпион мира потратил на зарплату.

Усик имеет в своей команде – менеджера Эгиса Климаса, спортивного директора Сергея Лапина, тренера Юрия Ткаченко и другой персонал. Поэтому украинский боксер получил за реванш против британца в десятки раз меньше, чем сообщали в СМИ.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Король хевивейта нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка, проведя серию мощных ударов.

Ранее сообщалось о том, что Пол Малиньяджи назвал секрет успеха Александра Усика в боксе. Бывший чемпион мира сравнил абсолютного чемпиона мира с роботом.