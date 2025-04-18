"Завершит карьеру": бывший чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Внимание всего боксерского мира приковано к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Многие эксперты пытаются спрогнозировать победителя боя между украинцем и британцем.

Король хевивейта владеет главными тремя титулами – WBC, WBO и WBA, а у "Трипл-Ди" за спиной чемпионский пояс IBF. Поэтому боксеры проведут объединительный поединок, где определят следующего "абсолюта" в супертяжелом весе.

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Кто победит в реванше

Лоуренс Околи поделился мыслями относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира спрогнозировал победителя противостояния, сообщает 24 канал.

По его мнению, Александр Усик не сможет во второй раз победить Даниэля Дюбуа. Однако Околи заявил, что, когда он ставит против украинца, то он выходит в ринг и выигрывает поединок.

Каждый раз, когда я говорю, что кто-то победит Усика, ему каким-то образом удается сделать свое дело. Я думаю, что на этот раз, или Дюбуа победит его, или Усик завершит карьеру после двух следующих боев,

– сказал Околи для talkSPORT.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский чемпион победил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Тони Белью дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится в июле. Бывший чемпион мира считает, что противостояние завершится в период с 8 по 12 раунд.