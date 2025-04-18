В список желающих добавился и обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC Агит Кабайел. Он заявил, что имеет большое желание разделить ринг с украинцем и оценил свои шансы на победу.

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Самоуверенное заявление

Немец считает, что способен нанести большие проблемы Александру Усику, сообщает 24 Канал со ссылкой на sport.de. Он также назвал недостатки украинского бойца, которые мог бы использовать.

"Не знаю, являюсь ли я его худшим кошмаром. Но он будет иметь проблемы с моим стилем. Я обязательно затяну его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.

Усику будет трудно защищаться от моих ударов по телу, он плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях", – сказал Кабайел.

К слову. Сейчас основным претендентом на бой с Александром Усиком считается Даниэль Дюбуа. Инсайдеры уже назвали даже точную дату поединка, однако официально о нем еще не было объявлено.

Отметим, что Агит Кабайел последний бой провел 22 февраля против Чжана Чжилея, которого победил нокаутом в шестом раунде. Всего на профессиональном уровне в его активе 26 боев, в которых немец одержал все победы (18 нокаутом).